El vídeo de promoción del turismo en Mallorca del Consell consigue casi 3 millones de reproducciones

El vídeo 'No pots viatjar, però pots somiar' para mantener la marca Mallorca presente entre nuestros principales mercados emisores de turismo durante este periodo de emergencia sanitaria ha conseguido 2,8 millones de visualizaciones en las redes de Mallorca Tourism con un impacto especial en España, Reino Unido, Alemania y Francia.

Según ha indicado este miércoles el departamento de Turismo y Deportes del Consell de Mallorca, en Instagram ha conseguido 1.792.153 reproducciones, mientras que en Facebook un total de 923.653.

Por otra parte, YouTube se sitúa como tercera red en visualizaciones del vídeo, con 50.865 visualizaciones y en Twitter se han contabilizado 3.711.

'See you soon Mallorca'

Según ha indicado el Consell de Mallorca, el objetivo de la campaña #SeeYouSoonMallorca en general, y de este vídeo en concreto, es transmitir un mensaje de optimismo y esperanza ante la pandemia provocada por el COVID-19. De esta forma, Mallorca "quiere establecer lazos de unión con sus mercados más fieles para recordar que, una vez haya finalizado esta etapa, la isla volverá a ser un lugar seguro", han señalado desde el Consell.

Desde el inicio de la crisis del coronavirus, el departamento de Turismo y Deportes, a través de la Fundación Mallorca Turismo, ha puesto en marcha una batería de acciones bajo este lema para promocionar la marca de la isla. Para ello se están utilizando todos los canales de redes sociales, así como la web www.stayhomemallorca.com.

Cooperación

Desde la institución insular han asegurado que estas actuaciones se están coordinando con el sector privado, con el que se mantienen reuniones periódicas, tanto con las diferentes organizaciones y entidades, como a través del Consejo Asesor de la Fundación Mallorca Turismo.

Asimismo, Mallorca ya prepara un plan de actuación para impactar en los mercados una vez finalice el estado de alarma, tanto en España como en el