La CAEB insta a reactivar varios sectores para «evitar el colapso económico» en Baleares

La Confederación de Asociaciones Empresariales de las Islas Baleares (CAEB) ha abogado este martes, por reactivar cuanto antes la actividad en los sectores «capaces de satisfacer la demanda interna para evitar el colapso económico» de las Islas, pero «garantizando la salud de los trabajadores».

«Están afectadas ya empresas que operan en todo nuestro territorio y en todos los ámbitos de la actividad. Empresas de todos los tamaños, ya sean grandes, medianas, pequeñas, microempresas o autónomos. Y la salud de las empresas repercute en las condiciones de vida de toda la sociedad”, ha indicado la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, por medio de un comunicado.

El mensaje de la CAEB precede a la participación de su presidenta en la reunión por videoconferencia convocada por el Govern capitaneado por Francina Armengol, para hacer un seguimiento a las medidas adoptadas contra el impacto del Covid-19 que se celebra este miércoles con la asistencia también de miembros del Ejecutivo, y representantes de los sindicatos mayoritarios.

También Planas ha pedido en el mismo comunicado, “ayuda a las administraciones para asumir su responsabilidad a la hora de proveer los EPIS específicos para paliar un problema de salud pública que no puede considerarse como un problema de riesgos laborales”.

Por otro lado, en un balance por sectores en el reinicio de la actividad la Asociación de Constructores de Baleares ha señalado, que «la vuelta está siendo normal y paulatina, aunque con matices. En las obras nuevas la reactivación de las actividades se está haciendo de forma más o menos normal allí donde se dejó hace dos semanas».

Sin embargo, y según ha precisado la asociación-, en las obras de rehabilitación o reforma en edificios existentes en convivencia con vecinos «se han producido desajustes debido a la orden ministerial del propio domingo noche paralizando este tipo de obras que en Baleares era bastante numeroso en estos momentos».

También ha indicado la Asociación de Constructores, que se han producido algunos problemas en el desplazamiento de los trabajadores a la obra debido a las retenciones en los accesos de Palma.

La Asociación de Fabricantes y Empresas Auxiliares de la Construcción de Baleares ha indicado que han iniciado su actividad funcionando con jornada reducida por las mañanas, y con falta información sobre los EPIS que deben llevar los trabajadores.

Además esta asociación prevé una falta de suministros que les permitan trabajar, sobre todo hierro y cemento, así como «problemas con la maquinaria ya que, después de estar parada 15 días se ha podido resentir, siendo el precio de las piezas y de la reparación muy costoso».

En cuanto a la Federación Mallorquina de la Madera y el Mueble, esta ha apuntado que ha reanudado la actividad con «inseguridad jurídica, muchas dudas y consultas que las empresas del sector no tienen capacidad de resolver debido a la falta de información por parte de Gobierno Central y Autonómico».

«Existen protocolos que las empresas no saben si son o no obligatorios y, en todo caso, no disponen de EPIS suficientes», ha indicado.

También este gremio ha avisado de que «no pueden realizar montajes a particulares por lo que la producción se ve afectada ampliamente, aunque sin capacidad para dar cifras por el momento».

Por lo que respecta a la Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Baleares, esta ha informado de que el sector «muestra desigualdades ya que, por una parte, el departamento comercial presenta muy poca actividad y, por otra parte, el departamento de post venta (taller) que esperan recuperar la normalidad de la actividad cuando todo pase, prevé registrar una disminución en torno al 30% en el cómputo del año».

La Asociación Española de Grandes Yates ha apuntado que ha reanudado la actividad al 30 % de su capacidad de producción, y que las empresas tienen EPIS suficientes, aunque no disponen de repuestos.

Ha reseñado esta asociación que la Autoridad Portuaria ha aclarado a las empresas muchas dudas a las que la Delegación de Gonierno no les había dado respuesta.

Por su parte, la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares se ha quejado del «desamparo por parte de las administraciones por tener que adaptar nuestras tiendas con pantallas de metacrilato y aplicar las medidas de seguridad a los trabajadores» por su cuenta.

La asociación de Instaladores Eléctricos, Climatización y telecomunicaciones ha señalado que la actividad ha arrancado con un 40 %.

Mientras que la Asociación Balear de Industrias de la Carne ha indicado que el sector «se encuentra con una desigualdad dependiendo de si son empresas que fabrican productos elaborados o si se dedican a suministrar carne fresca para los sectores de hostelería y restauración cuya actividad sigue paralizada».