Objetivo: Evitar pequeños estallidos de brotes

Parece que en Baleares ha pasado lo peor del actual brote de coronavirus, días después de iniciar el descenso de la famosa curva de contagios, y las autoridades sanitarias marcan cuál es la prioridad en este momento: evitar pequeños estallidos de contagios a escala local que desemboquen en un brote a mayor escala.

La partida no está ganada, ni mucho menos, según se desprende de las palabras del portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, quien ha comparecido este sábado en rueda de prensa junto a la consellera de Salut, Patricia Gómez, para dar cuenta de los avances en clave local en esta crisis de la COVID-19.

A pesar de que Arranz se muestra optimista por las cifras, ha recalcado que el mayor objetivo es en estos momentos «mantener una transmisión de perfil bajo para ir controlando la situación», puesto que al coronavirus no lo vamos a erradicar por completo en bastante tiempo.

El experto se ha manifestado sobre plazos y periodos de incubación de la enfermedad, asegurando que «lo importante no es contar días». «Sanitariamente hablando siete días desde el último contacto con una persona infectada se queda corto», puesto que la mayoría de infectados por la COVID-19 enferman entre los 6 y 8 días transcurridos a partir del contagio.

«La realidad en esta situación es que esos días no tienen una importancia capital», ha incidido Arranz, quien cree que «este virus por ahora lo continuaremos teniendo dentro de la comunidad, será difícil llegar al 0 absoluto y seguiremos teniendo algunos casos».

«Lo importante es ver que no tenemos estallidos de pequeños brotes que nos den problemas, el lograr que la transmisión sea de pocos casos nos da seguridad», ha recalcado.

Asimismo, preguntado por si el calor puede ser un elemento que debilite al virus, Arranz ha asegurado que «estaríamos encantados. Es posible que sea un factor a tener en cuenta pero no se puede confirmar, pues en otros países en otras latitudes y climas diferentes está teniendo también una importante afectación. Hasta que no pasen unos meses no podemos estar seguros».

En este sentido, Arranz ha afirmado que «las acciones que hasta ahora se han puesto en marcha han detenido la transmisión, esperemos que el cambio estacional nos permita estar mejor preparados para afrontar lo que nos espera en el futuro».