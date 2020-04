Baleares tumba la curva de la epidemia con más personas curadas que enfermas

Balears está viendo (ayer por segundo día consecutivo) cómo ya hay más personas curadas que enfermas de COVID-19. Empieza así el descenso de la curva que, ahora ya se sabe, llegó a su pico más alto de contagios entre el 19 y el 23 de marzo, en el primer fin de semana tras decretarse el estado de alarma.

Desde que hace poco más de dos meses la epidemia se extendiera en la comunidad lleva acumulados 1.488 casos. De éstos, este viernes, se habían curado 737 personas mientras que quedaban 654 positivos activos, es decir, pacientes que todavía luchan contra la enfermedad.

El Jueves Santo la curva de nuevos contagios siguió en moderado descenso y se cruzó por primera vez con el ascenso de altas médicas, una tendencia que ayer siguió por lo que la curva epidemiológica de Balears lleva dos días a la baja. «Islas, aislamiento, confinamiento, creo que está todo relacionado. Ha sido un factor muy importante», aseguró el portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz.

Por contra, aunque según lo previsto, se siguieron registrando decesos de personas que no superan la enfermedad. Se contabilizaron hasta ocho nuevas víctimas mortales pero no fallecieron en las últimas 24 horas sino en cuatro días diferentes y se han conocido tras los análisis de validación, explicó el experto. La mortalidad del virus es más alta en hombres que en mujeres, no sólo en esta comunidad, «también pasa en otros lugares» y, según el doctor Arranz, «no está claro por qué evolucionan peor», aunque la hipertensión o las cardiopatías que son factores de riesgo, son más frecuentes en los hombres de mayor edad. En Balears han muerto 97 personas diagnotiscadas.

«Estamos saliendo de la fase aguda pero habrá repuntes, sobre todo cuando se haga una vida más normal que la de ahora pero si conseguimos una transición baja podremos decir que la epidemia está controlada», añadió.

Residencias

Los esfuerzos se siguen concentrando en las residencias de gente mayor, donde hay 332 personas afectadas, 210 usuarios positivos activos, 5 curados y 26 fallecidos. También en los centros de la tercera edad se han registrado 87 trabajadores positivos activos y 4 trabajadores se han curado.

«Los test de anticuerpos del Govern se están haciendo en las residencias», según el doctor Arranz y, una vez controladas, se ampliará el perfil para diagnosticar. De ahí que en la última semana los casos registrados hayan afectado especialmente a este colectivo de la población.

Por otra parte, ayer había 187 profesionales positivos que trabajan en la sanidad y un total de 299 seguían en vigilancia activa.

La edad media de los contagiados en las Islas: 56 años

El grupo de edad más afectado por COVID-19 en Balears tiene entre 40 y 59 años siendo la edad media de los contagiados los 56 años. Son los datos que ha recopilado el servicio de Epidemiología de Salut Pública actualizados el pasado martes 7 de abril.

En ellos se revela que un 51,48 % de los afectados por la enfermedad eran mujeres frente al 48,52 % de hombres. En cuanto a las personas que habían fallecido a principio de semana en Balears, en el 82 % de los casos eran personas que tenían más de 70 años.