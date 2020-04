Jueves Santo de 2020: Los aplausos sustituyen a los tambores en las calles de Palma

La Semana Santa de 2020 será siempre recordada como la Semana Santa del coronavirus.

Las panaderías y pastelerías tradicionales sirven a domicilio panades, robiols y crespells, las calles se muestran extrañamente tranquilas y silenciosas, y las procesiones brillan por su ausencia, como consecuencia del estado de alarma decretado ante la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.

Este año, los coches no rechinarán por la cera caída de los cirios tras el paso de los narazenos. Este Jueves Santo ha sido raro. La gente ha salido puntual a su balcón para homenajear con sus aplausos a los sanitarios, no para contemplar el desfile de pasos en procesión. Los tambores no se han dejado oír.

El Crist de la Sang no ha salido. Habrá que esperar a 2021.