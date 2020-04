En Baleares podría haber más de 7.000 contagiados de coronavirus

En Baleares podría haber más de 7.000 personas con coronavirus, ya que el 80 % de las contagiadas no salen en las cifras oficiales, según los estudios que se han realizado en otros países. La cifra oficial de positivos en las Islas que ha facilitado el Ministerio de Sanidad este miércoles es de 1.412 casos positivos.

El portavoz del comité autonómico del coronavirus, Javier Arranz, ha dado a conocer estos datos en la rueda de prensa al ser preguntado por las personas que podrían estar contagiadas en las Islas y que no salen en las estadísticas oficiales. No obstante, ha querido dejar claro que aquí no es posible calcularlo con precisión, ya que los citados estudios no se han realizado con las casuísticas específicas que puedan tener los enfermos de Baleares.

Arranz sí ha asegurado que el hecho de que el 80 % de los contagiados no tenga síntomas o estos sean leves es una buena noticia, ya que no ejercen más presión sobre los servicios sanitarios, al trato que se tratar de personas que se han inmunizado al virus.

Además, ha declarado que los que ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) representan el 15-20 % del total de las personas con COVID-19 que requieren hospitalización.

Por otra parte, el portavoz del comité autonómico del coronavirus ha manifestado que a los pacientes que ya se han recuperado no se les realiza seguimiento. Otros países sí lo hacen y si se confirmase que esta enfermedad deja secuelas se comenzaría a realizar seguimiento; son los propios pacientes los que tienen que notificar a los médicos si tienen alguna dolencia.

En cuanto a la posibilidad de que el virus mute, Arranz ha asegurado que no se ha comprobado que ocurra. En este punto, ha explicado que el virus ha cambiado un poco, pero no se ha detectado un cambio importante.