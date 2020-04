Las colas se repiten en los súper de Baleares de cara a Semana Santa

Vuelven las colas a las puertas de los supermercados de las Islas. La proximidad de las fiestas de Semana Santa, que comienzan este jueves, ha provocado que muchos ciudadanos hayan aprovechado los primeros días de la semana, y aún laborables, para hacer acopio de cara a los próximos días festivos durante la crisis del coronavirus.

El hecho de que los establecimientos de venta al público hayan tenido que tomar medidas para evitar aglomeraciones en su interior provoca que se formen colas en el exterior, que este martes fueron más largas que lo habitual desde que se declaró el estado de alarma. Sin embargo, las grandes superficies estarán abiertas el Jueves Santo, festivo de apertura comercial en la Comunitat. La patronal Anged informó que el horario de mañana será de 9 a 15 horas en Carrefour; de 11 a 19 horas en El Corte Inglés; y de 9 a 20 horas en Alcampo. El sábado, que no es festivo, estarán abiertos en su horario habitual.

Además, hay que tener en cuenta que los pequeños establecimientos no tienen limitación horaria, por lo que pueden abrir todos los días festivos. Así, tanto el viernes como el domingo habrá tiendas con atención al público, sobre todo en horario de mañana.

Por su parte, el Govern solicita a la ciudadanía que planifique la compra de alimentos esta Semana Santa para evitar aglomeraciones y prevenir contagios. La Direcció General de Comerç recordó que se mantienen las aperturas comerciales en festivo aprobadas y que el abastecimiento de alimentos está garantizado a todos los puntos de venta de las Islas.

Recomendaciones

Además, en coordinación con el sector, se han elaborado una serie de pautas a seguir a la hora de ir a comprar para garantizar la seguridad de clientes y trabajadores de los supermercados.

Se recomienda planificar el consumo para no tener que realizar más de una o dos compras semanales; evitar las compras muy reducidas y las que impliquen desplazamientos no justificados; hacer coincidir el día de la compra con el consumo de alimentos frescos; seguir las instrucciones de los establecimientos; y elaborar una lista para evitar pasar más tiempo de lo necesario en la tienda. Se recuerda que salir a comprar no se tiene que aprovechar como excusa para salir a pasear.