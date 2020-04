El Parlament mantiene la reunión de la Diputación Permanente

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament han decidido mantener para este martes la reunión de la Diputación Permanente para someter a debate la validación de tres decretos ley aprobados por el Govern, dos de ellos con iniciativas urgentes ante la crisis sanitaria y económica del coronavirus y el de medidas de vivienda.

Los órganos de gobierno de la Cámara legislativa han desestimado la petición del Grupo Mixto, formado por MÉS per Menorca y Gent per Formentera, de que se desconvocará la sesión de este martes.

Los diputados del Grupo Mixto argumentaban que la Diputación Permanente no podía convocarse porque el Parlament está en periodo de reuniones, no está disuelto ni ha expirado su mandato, que son los supuestos que contempla el Estatuto de Autonomía.

Sostenían además que la Mesa del Parlament no es competente para decidir excepciones respecto a la norma fijada en el Estatuto.

Sin embargo, la Mesa y la Junta de Portavoces han decidido mantener la convocatoria que aprobaron el 1 de abril.

Los decretos que se debatirán y, previsiblemente, validarán este martes son el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda del 28 de febrero y los del 20 y el 27 de marzo con distintas medidas para tratar de atenuar el impacto social del coronavirus.

A la sesión de la Diputación Permanente en la sede de la cámara autonómica deberán asistir, como mínimo, tres miembros de la Mesa y uno por cada grupo parlamentario, además de participar por videoconferencia un miembro del Grupo Mixto (MÉS per Menorca y Gent per Formentera).

Asimismo, se ha habilitado un sistema de voto telemático para que puedan participar en la toma de decisiones todos los miembros de la Diputación Permanente.

El 8 de abril la Mesa y la Junta de Portavoces se reunirán de nuevo para debatir las propuestas de reducción de las retribuciones de los diputados y de reorganización de la actividad parlamentaria planteadas este lunes por los grupos.