El Parlament también echa la persiana y se convierte en servicio no esencial

El Parlament cierra por coronavirus. Durante un mes, no habrá ni plenos, ni preguntas orales a los miembros del Govern por su gestión durante la crisis del coronavirus, ni reuniones de las comisiones para que haya comparecencias de los consellers y den cuenta de su trabajo. La bajada de persiana de la Cámara balear es casi el reconocimiento de que se trata de una actividad no esencial que puede cerrar durante un mes sin que los ciudadanos echen de menos la labor de los 59 diputados.

De hecho, apenas una docena de parlamentarios ha registrado iniciativas durante estas tres semanas de confinamiento y ninguno de ellos forma parte de los partidos que dan apoyo al Govern. Se trata de preguntas con petición de respuesta por escrito relacionadas con la crisis del coronavirus.

Decisión de los partidos

Fue una decisión de la Junta de Portavoces que no hubiera actividad durante el estado de alarma a pesar de que la Constitución deja claro que la actividad parlamentaria no cesa por esta causa. Més per Menorca ya ha mostrado su malestar por esta «anomalía democrática», según Josep Castells, y esta semana ha pedido que haya sesiones de control al Govern para ver qué esta haciendo durante la crisis. «Tenemos la obligación de trasladar las reclamaciones de los ciudadanos», dijo. Se ha quedado solo.

El resto de formaciones defiende la paralización de la actividad , aunque ya se aprecia cierta incomodidad entre algunos partidos, como Més. Su portavoz, Miquel Ensenyat, cree que tal vez haya llegado el momento de reactivar las sesiones si el estado de alarma se alarga.

El PP quiere que la situación se normalice a partir del 11 de abril, haya o no estado de alarma, y Vox opina que debería poder hacerse el trabajo de control al Govern desde las reuniones de comisión. Cs y el PI creen que los consellers deben centrar ahora su trabajo en gestionar la crisis y no en dar cuentas al Parlament.

Mientras tanto, en paralelo al Parlament, el Govern ha creado una comisión en la que participan los partidos políticos con representación parlamentaria para mantenerles informado de sus actuaciones. El Ejecutivo señala que no hay voluntad de suplantar al Parlament ni de sustituirlo, sino que esta comisión se ha creado porque así lo han pedido Ciudadanos, por escrito, y otros partidos de forma verbal.