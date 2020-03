Una trabajadora de Son Espases critica a la EMT por quitar líneas

Una auxiliar de enfermería del hospital de Son Espases critica que la EMT no ofrezca servicio de las líneas de bus 29 y 39 los domingos.

«Llamé a la empresa y me dijeron que han reducido muchas líneas de autobús por la situación actual, pero cuando pregunté porqué no circulaba tampoco el número 29 no supieron contestarme», lamenta esta trabajadora, que prefiere omitir su nombre.

Asegura que es su único transporte para acudir a trabajar los domingos, y desde que la EMT ha suprimido sus líneas habituales, «únicamente me queda la 33, pero me pilla lejos de casa, dice esta trabajadora y añade que los domingos suele trabajar de tarde, por lo que «tengo que caminar de noche y a oscuras desde la parada de bus hasta mi domicilio. Debería haber un servicio mínimo».