El coronavirus cambia toda la agenda política de Baleares

Era el año 2005. Un grupo de periodistas formó un grupo musical. Se llamó Rock and Press y empezó versionando canciones. Con la música de The times they are a-changing, de Bob Dylan, una de las letras reflejaba el momento en que «no convocan a nadie en la web del Govern» y que «ya no hay ruedas de prensa ni en Cort ni en el Parlament».

No pensaban, naturalmente, en el coronavirus pero parte de esa letra tiene elementos de la actualidad, sobre todo en el modo tomar decisiones y de comunicarlas. Los gabinetes de prensa ?en eso se equivocó Rock and Press? siguen activos pero parte de su letra fue premonitoria.

Las redes sociales y los comunicados se han convertido en el principal elemento de difusión. Cada día, a primera hora de la mañana, se reúnen los respectivos 'gabinetes de crisis' del Govern balear y del Consell de Mallorca. A ambas reuniones asisten los responsables de comunicación de las instituciones que luego se encargan de planificar la agenda. Hoy mismo se celebra una reunión del Consell de Govern pero no habrá periodistas en la rueda de prensa. La portavoz informará pero si algún medio quiere preguntar tendrá que enviar previamente sus preguntas.

«Antes o después volverán las reuniones presenciales, siempre es mejor el contacto directo y que los periodistas puedan preguntar pero estamos en una situación excepcional. Quizá será el momento de replantearse las cosas, por parte de los políticos y de los medios», asegura Alberto Gil, director de Comunicación del Govern.

La web del Govern se abre ahora con informaciones sobre el COVID-19. Cambia a lo largo del día, facilita datos e informa del resultado de reuniones que se han mantenido de forma telemática. La presidenta Armengol incluye en su Twitter, además, comentarios sobre las mismas.

No sabem quan passarà. Però sí que sabem que encara que estiguem separats, estam més units que mai. I un poble unit mai baixa els braços. És fort. Lluita, resisteix i venç.#PerquèSomForts,#PerquèEstamUnits,#HoAconseguirem.



? Gràcies a #Malla per cedir els espais. pic.twitter.com/swVFsALnRK ? Francina Armengol (@F_Armengol) March 26, 2020

Los portavoces parlamentarios son, ahora, los retuiteadores de las ?consignas? de sus respectivos partidos. Es curioso pero se muestran comedidos a la hora de opinar. Según algunos portavoces consultados «tampoco es bueno crear polémicas».

Núria Riera, portavoz adjunta del PP, junto a la diputada de ese mismo partido Margalida Duran, comenta críticamente algunas actuaciones. A veces, los acompañan con fotografías. Muy críticos son los tuits de Margalida Prohens, en clave estatal.

Algunos silencios

El último mensaje en Twitter de Gloria Santiago, que es diputada de Podemos por Eivissa y vicepresidenta del Parlament, tiene el siguiente texto ?fijado? en su cuenta: «Habría que salir al balcón cada día a aplaudir a todos los niños y las niñas que están aguantando como héroes y heroínas este encierro culpa de las imprudencias de la gente adulta».

Habría que salir al balcón cada día a aplaudir a todos los niños y las niñas que están aguantando como héroes y heroínas este encierro culpa de las imprudencias de la gente adulta. #COVID?19 ? Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) March 19, 2020

Santiago, antes del estado de alarma, pasaba por ser una influencer y colgaba vídeos con comentarios sobre todo. En las redes, sus críticos le preguntan que dónde está ahora.

No hay actividad en el Parlament pero sus portavoces siguen presentes en los medios. Plantean propuestas que, según sus responsables de campaña, surgen de reuniones que se han mantenido en streaming.

La portavoz del PI, Lina Pons, afirmaba que había solicitado a la presidenta Armengol que informará de dónde procedían los equipos de detección rápida que había adquirido. Vox se preocupaba por cuál es la situación de las residencias y centros de menores y Més difundía un comunicado en que su portavoz, Miquel Ensenyat, se preocupaba por los territorios ocupados del Sahara y pedía la intervención de la ONU.

Todo ha cambiado.