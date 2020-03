«Estoy muy orgullosa de haberme quedado en China y superar el virus»

El pasado día 15 de noviembre, Margalida Ginard, vecina de Campos, llegó a China para enseñar castellano a los estudiantes de Turismo. Preparando el master de Llengües i Literatura moderna, desde la UIB, se le brindó esta oportunidad. Ella aceptó el reto. Nada podía presagiar que le esperaban unos meses tan difíciles, sin poder salir a la calle y lejos de su familia. «Lloré mucho porque me sentía muy sola», explica.

Hoy su ciudad, Zhejiang, va recuperado poco a poco la normalidad, ya no hay ningún caso de coronavirus y ya casi todo está abierto. Ginard, que colaboró en 2018 con los especiales del 125 aniversario de Ultima Hora, afirma que «estoy orgullosa de haberme quedado en China y haber superado el virus con la gente que tan bien me ha tratado y cuidado».

Han sido días muy complicados asegura, mientras reconoce que «al principio no sabía muy bien qué pasaba. Sabía que había un virus que se estaba extendiendo muy rápido pero realmente no era consciente. Empezó a finales de enero y yo el 31 de enero me mudé de casa. Donde vivo ahora me tratan muy bien. Cuando hacía poco tiempo que me había cambiado salió una ley que no nos permitía salir de casa. Solo podíamos salir cada dos días para ir a comprar comida, trabajar o ir al médico. Nos dieron una tarjeta con todos los días del mes de febrero y nos marcaban el día que salíamos. Antes de entrar y salir nos miraban la fiebre». Añade que «China ha actuado muy bien y gracias a las medidas tomadas en dos meses hemos conseguido superarlo».

«China ha actuado muy bien»

Lo tiene muy claro y así quiere trasladarlo a los mallorquines. Ginard dice que «solo hay una solución para parar la propagación del virus y es quedarse en casa y salir cuando sea necesario. Si todo el mundo cumple seguro que el coronavirus desaparecerá porque así ha pasado en China». Recomienda explicar si se posee la enfermedad. «Lo hemos de decir a las personas con las que hemos mantenido contacto los últimos 14 días porque se pueden contagiar y así se tomarán las medidas de seguridad oportunas», explica.