La alerta sanitaria reduce a más de la mitad el abandono de animales en Mallorca

Al contrario de lo que pasó en algunos momentos de la alerta sanitaria por el coronavirus en China o Italia, en Mallorca no solo no han aumentado los abandonos de animales sino que han descendido. Desde el Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal - Son Reus de Cort se informa que «las entradas de perros o gatos abandonados o perdidos en Son Reus se han reducido a más de la mitad.

Este último fin de semana, se concreta, entraron solo dos perros, no abandonados sino perdidos y que ya han sido recuperados por sus propietarios, «cuando en un fin de semana lo normal es que lleguen entre 4 y 8 perros y gatos». El fin de semana del 14-15 de marzo, cuando empezó el confinamiento, llegaron dos perros y cinco gatos.

Entre semana también han entrado, desde que se decretó la alerta, unos dos canes por día, cuando lo habitual es recibir cuatro o cinco por día.

La presidenta de Amics dels Animals, Olga Coego, confirma que no está habiendo un aumento de abandonos de animales, «yo no tengo constancia de que a nivel insular esté pasando nada semejante, al contrario, la gente está concienciada de que los perros no son motivo de contagio y que hay que cuidarles».

Añade que «incluso hemos recibido alguna llamada para adopciones, pero como ahora estamos en cuarentena todo esto está parado».

Sí han recibido algunas llamadas por dudas de personas que tienen perros en fincas y «no sabían si podían salir de la casa para alimentarles o no, pero evidentemente sí que pueden, igual que pasa en las granjas o en el caso de las colonias urbanas».

El director general de Natura Parc, Mariano Mas, coincide en que «no se ha notado para nada un aumento de las recogidas por abandonos y pérdidas, incluso al revés puesto que al no haber gente por la calle si algún perro se extravía nadie lo encuentra y en muchas ocasiones acaba regresando solo a su casa mientras que antes era recogido». Este fin de semana «hemos recogido solo cuatro o cinco perros en toda la isla», informa.

Sí han aumentado, explica, los ataques de perros a ovejas o gallinas por parte de canes que están solos en sus fincas y al no tener comida se escapan, atacan y vuelven su finca. La semana pasada tuvimos cuatro de estos ataques». Además, al haber menos circulación de vehículos hay menos atropellos a animales.