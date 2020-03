Imitando a Nadal desde las terrazas de Lloseta

El confinamiento por la pandemia de coronavirus nos ha permitido descubrir nuevas maneras de entretenimiento. Son muchas las maneras que se han ideado para hacer deporte en casa, pero también aparecen nuevas fórmulas para combinar la actividad física, la diversión y la interrelación entre vecinos. O al menos es lo que han conseguido unos vecinos de Lloseta desde sus terrazas emulando entre risas a Rafael Nadal.

Aunque parezca complicado han ideado su particular pista de tenis. Raqueta en mano y jugando de edificio a edificio han echado un rato divertido entrenando, aunque también han tenido que dedicarle un tiempo a diseñar el sistema para no perder la pelota. No es cuestión de que la bola se caiga y tener que salir a la calle a recogerla, así que estos vecinos han tirado de ingenio. A través de un sistema de cuerdas han conseguido jugar sin preocuparse por recoger la pelota.

La iniciativa resulta llamativa para los propios vecinos, pero a buen seguro que la idea cobra fuerza entre las personas tengan la posibilidad de contar con terrazas a una altura pareja y, sobre todo, ganas de pasarlo bien con los vecinos. Eso sí, hacen falta raquetas y una buena planificación para contar con el mismo sistema que impide que la pelota se pierda. Alguno de los participantes ya hace incluso algún guiño emulando los gestos de Rafael Nadal.