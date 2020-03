Una enferma de coronavirus, desde Son Espases: «Cualquiera lo puede pillar»

«Mi nombre es Micaela. El día 20 de marzo ingresé en Son Espases por un problema de respiración, me dolía muchísimo el pecho. Me hacen una placa y ven que mis pulmones no estaban bien. Deciden hacerme la prueba y el día 21 me dicen que tengo coronavirus».

Este es el testimonio de una enferma de coronavirus que se encuentra ingresada en un hospital de Mallorca. La joven, que se encuentra estable, ha querido compartir su experiencia en las redes sociales. Cuenta una odisea de médicos, visitas al PAC, llamadas al 061, hasta que dio positivo en covid-19.

La paciente explica que pasaron diez días hasta que consiguió que le hicieran la prueba. «Si me la hubiesen hecho la prueba los primeros días me hubiese ahorrado mucho dolor», lamenta la joven.

Por otra parte, Solé aprovecha para agradecer a todos los sanitarios su entrega con los pacientes ingresados. «Les quiero dar las gracias a los que me están cuidado ahora, tienen una humanidad increíble», dice emocionada.

La joven también cuenta que al estar aisladas los médicos, enfermeras y personal sanitario les hacen la estancia más amena. «Una me ha traído un libro de sudokus», cuenta.

Finalmente, aprovecha su vídeo en redes sociales para hacer una llamamiento a las instituciones para que ayuden a su familia que están en cuarentena. «No tienen síntomas, pero he convivido con ellos y tienen miedo a salir», explica.

«De verdad, no hay que salir de casa. Cualquiera lo puede pillar. A mi me está yendo bien, pero hay gente que se le ha complicado mucho», dice desde la cama del hospital.