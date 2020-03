Armengol anuncia que trabajan para que hoteles puedan acoger a personas vulnerables

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado este lunes que la Conselleria de Turismo está trabajando con el sector turístico para que los hoteles puedan acoger a las personas más vulnerables que lo necesiten, como las víctimas de la violencia de género.

Ademas, ha informado que están mediacalizando un hotel para poder atender a las personas contagiadas de coronavirus. En concreto, se trata del Palma Bay, propiedad de Melià. Además, ha añadido que cuentan con las instalaciones sanitarias privadas para atender a las personas afectadas por el COVID-19.

No obstante, ha puntualizado que en estos momentos no es necesario que los hoteles acojan a pacientes con coronavirus, pero ha puntualizado que las Fuerzas Armadas les están ayudando a trasladar material al hotel Palma Bay por si es necesario más adelante.

También ha destacado que tienen un listado de posibles trabajadores a loe que contratar si es necesario, al tiempo que trabajan para agilizar las tramitaciones realacionadas con los títulos.

Por otra parte, la presidenta ha puntualizado un 0,4 % del personal sanitario de Baleares tiene coronavirus. En concreto, hay 48 sanitarios que han dado positivo, a los que hay que añadir 350 trabajadores sanitarios que se encuentran en vigilancia activa.

De este modo, Armengol ha negado que un 5 % del personal sanitario esté contagiado, como ha asegurado el presidente del PP, Biel Company. En este punto, la presidenta ha exigido no dar datos falsos. Sin embargo, el líder del PP ha defendido la veracidad de estos datos durante su turno de réplica.

La presidenta también ha asegurado que el Govern ha comprado material sanitario por su cuenta; así como que llegarán 25.000 mascarillas. Además, ha subrayado que este lunes se llegará a las 3.00 pruebas de detección, aunque ha reconocido que sólo se hacen a los casos graves, siguiendo los criterios del Ministerio de Sanidad.

La presidenta del Govern balear ha respondido a las críticas sobre la protección del personal sanitario asegurando que se siguen los protocolos establecidos a nivel del Estado español. En este punto, ha recordado que el Ministerio ha anunciado la «compra masiva» de material sanitaria, aunque ha reconocido que no sabe cuánto. También ha señalado que todas las Comunidades Autónomas no paran de pedir material sanitario.

En este punto, ha informado que Baleares ya ha recibido 25.000 mascarillas y está pendiente de recibir otras 25.000. Además, ha subrayado que Baleares ha comprado más de 400.000 mascarillas desde el 1 de enero, así como que hay pedidas más de 2,5 millones, entre otro material de protección sanitario.

Armengol ha defendido su gestión y ha subrayado que todos los test realizados en las Islas los ha comprado el Govern y ha señalado que han realizado más pedidos, además de los que tiene que enviar el Ministerio de Sanidad. Los test sólo se hacen a los enfermos graves, siguiendo los protocolos marcados pr Madrid.

Armengol ha asegurado que desde que se decretó el estado de alarma para frenar el coronavirus la toma de decisiones corresponde al Gobierno de España, aunque ha precisado que lo hace de forma coordinada con las Comunidades Autónomas.

En este sentido, ha manifestado que Baleares no tiene competencias para reclamar la paralización de la actividad que no sea de primera necesidad y ha recordado que este domingo se planteó en la conferencia de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos, pero el Gobierno central considera que no s necesario de momento.

Armengol ha aceptado la propuesta del PI de crear una comisión para superar de la mejora manera posible las consecuencias del coronavirus, una vez que se haya superado esta enfermedad.

En su turno de réplica ha vuelto a reivindicar que su Govern ha tomado decisiones antes que el resto de autonomías y ha argumentado que Baleares fue la segunda comunidad en la que apareció un caso de coronavirus.

La presidenta ha reivindicado la necesidad de rendir cuentas en el Parlament y ha agradecido la intervención de todos los grupos parlamentarios.

En su turno de contraréplica, Armengol ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos se queden en casa y ha argumentado que esta es la mejor vacuna posible hasta que haya una vacuna real para esta enfermedad.

La presidenta también ha agradecido al Gobierno de Pedro Sánchez que permitiese cerrar las Islas, salvo para casos excepcionales. Una medida que ha sido aplaudida por Vox, que ha destacado la gestión realizada por Armengol.

Además, ha confirmado que reharán el presupuesto de las Islas para 200 y ha avanzado que la prioridad serán las personas y las empresas para poder dar una respuesta a la crisis que está provocando la pandemia.