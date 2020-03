Guerra entre los que piden prisión para Sánchez y los que apoyan al Gobierno

Las filias y las fobias se sienten a flor de piel cuando pasamos la primera semana de confinamiento por el estado de alarma decretado para hacer frente a la propagación del coronavirus. Todavía queda lo más duro, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha cansado de repetirlo en sus últimas comparecencias, y la polarización con respecto a las decisiones tomadas por el ejecutivo no puede ser mayor.

A pesar de que la crisis provocada por el COVID-19 debería ser asumida como un frente común en el que actuar con la responsabilidad y el civismo, con la mirada puesta en salvar cuantas más vidas sea posible, existen voces que ya piden cuentas a Sánchez y a su equipo.

Y eso que él dejó claro, este pasado sábado, que no gastaría ni un esfuerzo en confrontaciones, ya sean estas con otros gobiernos autonómicos o bien con las diferentes siglas políticas.

Si bien los líderes políticos de España mantienen en general un línea sobria, que no desentona demasiado con la línea oficial, las redes sociales son otra cosa, ya lo sabemos. Allí la lucha es encarnizada, y durante gran parte de este domingo el tema que ha centrado la discusión política en España ha sido entorno a una etiqueta que habla por sí misma: #Sanchezaprisión. No pocos advierten que las cifras han sido hinchadas artificialmente a través de bots. No sería la primera vez que ocurre algo así.

Del otro lado, las cuentas afines a los partidos en el gobierno también se han empleado a fondo en mostrar su defensa cerrada de las medidas del ejecutivo, en este caso con el hashatag #yoapoyoalgobierno.

Estas son algunas de las publicaciones con más recorrido en uno y otro bando.

Emergencia climática ??

Emergencia feminista ??

Emergencia democrática ?? ¿Emergencia sanitaria?¿COVID-19?#SANCHEZAPRISION pic.twitter.com/c6pOJg4wmD ? El Baluarte ????? (@ElBaluarte4) March 22, 2020

NO ME LO PUEDO CREER!!

... y lo vuelve hacer ... SEGUNDO MITIN en 15 horas ...

POR QUÉ NO TE CALLAS!!!

#SANCHEZAPRISION pic.twitter.com/rpweC7AotV ? JCyberg (@JCyberg) March 22, 2020

La mayoría de los partidos estamos trabajando para vencer a la epidemia. La mayoría de los españoles estamos luchando contra el virus. Una minoría de partidos y sus fieles se dedican día tras día a montar campañas como #SanchezElSepulturero o #SANCHEZAPRISION. La miseria moral. ? ????? ??????Q?? ?? (@pnique) March 22, 2020

La próxima vez que aborregadamente sigáis a Casado o Abascal y salgáis a abuchear al Gobierno y a gritar #SANCHEZAPRISION, recordad que fue la derecha la que dejó la #SanidadPública con 2,4 camas por cada 1.000 hab. En Alemania tienen 6. #Covid_19 ? David Bollero (@dbollero) March 22, 2020

Que han reaccionado tarde? SI, Q LOS ESPAÑOLES SIGUEN HACIENDO LO QUE LES SALE DE LOS COJONES? TAMBIEN! TRABAJO EN FARMACIA Y VEO NO A 1 NI A 2 PACIENTE SI NO MUCHO VENIR TODOS LOS DIAS A X GILIPOLLECES, ASI Q NO TODA LA CULPA ES SUYA! #SANCHEZAPRISION ? Marina ???? (@marina_fernadez) March 22, 2020

Creo que al final agradeceremos que el Gobierno informe a diario, que las comparecencias de Ministros y Presidente se multipliquen y no oculten que ?viene lo peor?, siempre mejor que minimizar con ?hilillos de plastilina? #EsteVirusLoParamosUnidos #YoApoyoAlGobierno#COVID?19 ? Cosme Bonet (@cosmebonet) March 22, 2020

Vamos señor@s, que estos hacen mucho ruido pero luego en las urnas se quedan cortos.

Ellos siempre ganan con odio y violencia. #YOAPOYOALGOBIERNO ? La Ojete (@laojeteiberica) March 22, 2020

Supongo que los que critican al Gobierno hubieran preferido estar con los de las privatizaciones en la Sanidad Pública y/o con presidentes como la boliviana y el mexicano que han aconsejado a sus ciudadanos; una rezar y el otro utilizar amuletos y estampitas.#YOAPOYOALGOBIERNO pic.twitter.com/mGLotQ6Wsl ? Zahara Sanae (@zaharasanae) March 22, 2020