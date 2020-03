El campo mallorquín se moviliza. De la tierra a tu casa para frenar los desplazamientos y permitir que los productos tengan su mejor salida. Camp Mallorquí ha puesto en marcha una iniciativa para entregar a domicilio el género que corre el riesgo de perderse y así paliar en cierta medida los problemas económicos a los que se enfrenta el sector primero en la crisis que genera la pandemia del coronavirus.

Camp Mallorquí, que aglutina cerca de una docena de cooperativas de la Isla, pone en marcha a partir de este lunes un sistema de entrega a domicilio con los productos de la tierra para evitar que los ciudadanos tengan que salir de su casa para comprar y para dar salida a todo el género que con tanto esmero los payeses han estado trabajando durante las diferentes campañas.

El presidente de Camp Mallorquí, Miquel Gual, explica a través de un vídeo que «parte de la población payesa sembró con unas expectativas de venta y de consumo que no se darán, pero lo sembrado crece y para las cooperativas que representamos es un grave problema». Gual apuesta por los productos «del campo a las casas» e invita a «quedarse en casa para no contagiarse y no contaminar y, de paso, ayudar al sector primario a sacar productos y cuando esto acabe poder hacer vida normal».