La sociedad mallorquina llora el fallecimiento de Tolo Güell

Pèrdua irreparable.

Et sentíem i t' estimàvem com si fóssis de la família; deixes #Mallorca una mica més orfe però tots estam profundament agraïts per tot el que ens has fet sentir durant tantíssimes pujades a #Lluc a peu.

Descansa en pau Tolo.