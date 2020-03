Mallorquines atrapados: «Mi pareja, doctora, no puede trabajar en Son Llàtzer porque está aislada en Perú»

Lluís Estopà y Helena Pujol, mallorquines de 30 y 29 años respectivamente, están confinados en un hostal en Lima. No pueden salir del país andino tras el anuncio del Estado de Emergencia por el coronavirus nacional el pasado lunes. Helena es doctora de Urgencias en Son Llàtzer. Le llamaron para trabajar ante la expansión del coronavirus, pero no puede hacer nada. Desde el Consulado no les dan ninguna solución. Como ellos, cuatro mallorquines más, en Perú, esperan salir pronto.

¿Por qué os fuisteis a Perú?

—Emprendimos el viaje para conocer distintos países de Latinoamérica. Yo soy ingeniero forestal y Helena es doctora, ambos de Mallorca. Comenzamos el trayecto a primeros de diciembre en la Patagonia Argentina y hemos recorrido el país además de Chile, Bolivia y finalmente Perú. Aquí llevamos desde el 25 de febrero.

¿Y cuándo teníais pensado volver?

—En teoría, nuestro vuelo de vuelta fue anteayer con paso por Ciudad de México, pero nos lo cancelaron. Luego nos enteramos que ese vuelo se utilizó para repatriar mexicanos.

¿Y qué solución os han dado a vosotros y al resto de españoles?

—Una de las españolas nos comunicó a todos, a través de un chat de WhatsApp, que el representante español en Perú estaba intentando montar un dispositivo para repatriarnos después de los 15 días de confinamiento. Somos más de 250 ciudadanos aislados. Sin embargo, desde la Embajada no nos dan ninguna otra solución. Sabemos que alemanes, egipcios y mexicanos han podido regresar a sus respectivos países. Nosotros estamos aislados tras decretarse el Estado de Emergencia nacional en Perú, a la espera de que nuestro gobierno reaccione y nos dé pronto una solución a nuestra petición de volver a casa.

Tu pareja, Helena, es doctora. ¿Ha solicitado ayuda a través del Colegio Oficial de Médicos de Baleares?

—Todavía no, pero son muchos los sanitarios españoles que viven en Perú y están pensando en escribir una carta para que España haga presión. A Helena ya le han llamado del Hospital Son Llàtzer, donde trabaja en Urgencias, porque el centro hospitalario está saturado y necesitan médicos. Pero, de momento, no podemos salir de aquí.

¿Cómo están viviendo la situación?

—Estamos bien, pero con mucha incertidumbre. Encima ahora Perú ha iniciado un toque de queda desde las ocho de la noche a las cinco de la mañana, que prohíbe toda clase de circulación. Al principio de todo esto estuvimos confusos, pero luego entendimos que la única forma de salir de Perú es a través de la Embajada. Hemos facilitado nuestros datos y se supone que nos tendrían que haber dado una respuesta, pero, de momento, no tenemos contestación.

Ahora solo os queda esperar.

—Sí. En nuestro caso, vivimos en un hostal privado y la dueña nos deja pagar con euros porque ya no nos quedan soles peruanos. Tenemos que agradecer a los residentes que nos estan ayudando mucho. Ahora, deseamos pronto una respuesta definitiva para poder volver pronto a Mallorca.