Los farmacéuticos de Baleares piden que no se haga acopio de paracetamol

El presidente del Col·legi de Farmacèutics de Balears, Antoni Real, hizo ayer un llamamiento a «un uso y una dispensación racional del paracetamol y que nadie haga acopio porque entonces tendríamos problemas». Así lo dijo después de que el Ministerio de Salud de Francia señalara que este fármaco es mejor que el ibuprofeno para tratar los síntomas del COVID-19, ya que este último podría empeorar los efectos del coronavirus.

A pesar de que esta afirmación no tiene una evidencia científica, la Agencia del Medicamento del país vecino tuvo que restringir en farmacias e intermet la compra de paracetamol limitándolo a una caja por persona sin síntomas o dos en caso de fiebre o dolor.

Ante la posibilidad de que la tendencia se contagie, los farmacéuticos avisan de que hay que ser «responsable». «El paracetamol está indicado para la fiebre siempre que no haya problemas hepáticos graves», aclara Real.

Que no salgan los pacientes de riesgo

Por otra parte, las farmacias también recomiendan que mientras sea posible, los pacientes más vulnerables (polimedicados, crónicos y pacientes de riesgo en COVID-19) minimizen las visitas a la farmacia. «Si se tiene que ir, por su seguridad es recomendable que vaya un familiar», señalan.