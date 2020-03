La angustia de ser okupa en tiempos del coronavirus

«Tenemos síntomas parecidos a coronavirus y nadie nos ha atendido desde hace una semana». Margarita Fernández, de 56 años, y su familia viven de okupas en un piso del barrio el Rafal Nou durante el estado de alerta por el coronavirus. Llevan una semana llamando al 112 porque no se encontraban bien, pero, al parece, le han dado largas. Son seis personas en la misma casa y un bebé de cuatro meses. Están, dice Margarita, «desesperados» porque anteayer una amiga de su hija que les visitó esta semana ha dado positivo en COVID-19.

«No nos han dado ninguna solución, más bien largas». Hace unos días llamaron a Emaya para solicitar el suministro de agua durante el confinamiento. Sin embargo, «nos colgaron el teléfono. El Gobierno ha dicho que nos ayudaría a todos, a las personas en una situación sin recursos. Qué menos que agua», asevera Margarita.

Síntomas

El bebé que aparece en las fotografías es el nieto de Margarita. Toda la familia está «muy preocupada». Cuenta que el bebé está histérico, llora y «y se retuerce». Los médicos no nos dicen nada. He llamado varias veces para que alguien venga a atendernos pero no dan ninguna respuesta». Margarita cuenta que últimamente sufre problemas respiratorios. Como ella, el resto de las personas en la casa también sufren mareos y vómitos de forma esporádica. Estos síntomas, dicen, les llegó hace unos días.

Esta familia lleva tres semanas okupando un piso del Rafal Nou de Palma. No salen por miedo y porque no tienen recursos económicos, ni ayudas, para comprar nada. Hasta hace poco, algunos de ellos trabajaban repartiendo comida a domicilio. «Pero con todo lo que está pasando, les echaron», lamenta Margarita. Esta situación les ha llevado a conectarse, de forma ilegal, al generador eléctrico del edificio. «Nuestro único entretenimiento, ahora mismo, es la televisión».

La mujer tiene la tensión alta. Antes trabajaba como camarera de hotel, «pero me caí y desde entonces no puedo trabajar. Pero tampoco recibo ningún tipo de ayuda estatal». A esta familia, la situación actual por la crisis del coronavirus les ha afectado de pleno. Reclaman alguna solución, sobre todo «porque hay un bebé en este entorno y no tenemos ni para comer».