Personal de Correos de Baleares decide no salir a la calle ante la falta de protección

Personal de Correos de Balears decidió ayer no salir a la calle ante la falta de protección. CCOO y UGT acusaron a la empresa pública de «irresponsabilidad mayúscula por poner en riesgo la plantilla al no dotarla de medidas de protección suficientes, y, anteponiendo su visión de negocio, imponer una actividad más allá de los servicios esenciales recogidos en el real decreto por el que se declara el estado de alarma». El responsable del sector postal de UGT en las Islas, Jaume Nadal, recordó que el horario de atención al público en las oficinas se ha reducido y solo está abierto de 9.30 a 12.30 horas de lunes a viernes.

Sin embargo, respecto al personal que tiene que salir a la calle para las tareas de reparto no se ha recibido ninguna directriz y algunos trabajadores han decidido no realizar el reparto ante la falta de medios de protección. «No nos han proporcionado ni guantes, ni mascarillas ni geles desinfectantes», lamentó Bauzá.

Ambos sindicatos han exigido a la empresa que rectifique su posición y reduzca la actividad a los servicios mínimos indispensables.