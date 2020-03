Los promotores de Baleares temen el colapso del sector por no poder tramitar permisos

El Real Decreto por el que se establece el estado de alarma no obliga a la suspensión de las obras, pero el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba), Luis Martín, reconoce la preocupación del sector por la paralización que implica el cierre del registro del Ajuntament de Palma y la cancelación de las reuniones de la Gerència d’Urbanisme. «Eso significa que estas semanas no solo no se darán nuevas licencias de obra sino que las que están en marcha tampoco pueden obtener el final de obra ni entregarse, ni se pueden tramitar los permisos necesarios durante su desarrollo», explica Martín.

El presidente de Proinba advierte de que «las obras tienen una dependencia casi total de los ayuntamientos. Para que esta parte de la economía pueda seguir funcionando razonablemente necesitamos que las administraciones se pongan las pilas y busquen la manera de que los procesos puedan seguir».

Martín se muestra confiado en que Cort «estará preparando su plan de contingencia» aunque de momento no han recibido ninguna notificación, pero avisa de que «si los promotores no pueden entregar las obras no cobran y entonces no pueden pagar a las constructoras, con lo que éstas tampoco pagan a sus empleados, es decir que se puede generar un tsunami, por eso es importante establecer un sistema que permita al sector seguir rodando».

Explica que «durante una obra son necesarios muchos permisos, como los de ocupación de la vía pública, de grúa, de movimiento de materiales voluminosos, los permisos de reserva de espacios, las prórrogas de licencia o los finales de obra y todo eso ahora mismo no se contemplan como trámites urgentes, que son los únicos que se aceptan en el registro municipal». De hecho, él mismo presentó un documento de final de obra y «no lo pude tramitar porque no se considera urgente». También el Consell ha dejado de conceder las cédulas de habitabilidad.

Por último, han pedido ayuda a Delegación del Gobierno ante la falta de medidas de protección para los trabajadores.

Las obras municipales continúan en Palma

Todas las obras municipales en la vía pública continúan. Cort afirma que «cada una de las contratas tiene un protocolo de seguridad e higiene de sus trabajadores» y que la figura del coordinador de Seguridad y Salud del Consistorio «se encarga de supervisar que estas medidas se cumplen».

Mientras, para las brigadas municipales que realizan reparaciones en la calle se ha establecido un sistema de turnos.