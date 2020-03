Gabriel V. detalla su día a día tras el positivo de su pareja

El coronavirus ha llegado a casa sin avisar. El pasado jueves 12 de marzo, Laura (nombre ficticio) recibió un email, un comunicado de su empresa avisando que un compañero de trabajo había dado positivo en la prueba de coronavirus. Lejos de mandarles a casa, la respuesta de la empresa fue: «que nadie se mueva, van a venir a desinfectar».

Demasiado tarde, sin saberlo, mi novia ya estaba contagiada. El viernes 13 se produjeron los primeros síntomas que tanto habíamos leído y escuchado en prensa y televisión.

Fiebre, tos, dolor de cabeza, fatiga al respirar… todo encaja. Mientras ella ya estaba en cama, llamo al 061... una vez, dos, tres... Nadie lo coge. A la cuarta tenemos suerte. Lo primero que preguntan es ¿nombre? ¿edad? ¿síntomas? ¿la persona ha estado en contacto con un infectado? «¡Positivo!» gritó directamente un desconocido al otro lado del teléfono como quien canta los números de la lotería. Una lotería generosa que va in crescendo. Nos ha tocado.

La respuesta a todo fue un «que tome paracetamol, le llamaremos durante la tarde». Bien, ni llamaron, ni vinieron. Llega el sábado 14 de marzo y mi pareja sube a 39.9 de fiebre. En casa crece la tensión, somos una pareja joven pero los padres de ella viven en Menorca, y los míos, ya en edad de riesgo. Vuelvo a llamar al 061... la línea está colapsada. Acepto que no van a venir, van desbordados. Mientras tanto, desde la ventana del salón contemplo atónito las filas y filas de gente abarrotando el supermercado. Insensatos. Estoy expuesto pero tengo que llenar la nevera. No tengo síntomas, pero podría ser portador del virus. No me queda otra, tengo que bajar. Los excesos de unos ponen en riesgo lo que les faltan a otros.

Hace un mes nuestra preocupación era dónde íbamos a pasar la Semana Santa, hoy nuestra preocupación es si tenemos suficiente comida en casa para no bajar a la calle. Las vueltas que da la vida.

Mi día se ha convertido en un estrés silencioso. Guantes en mano como un personaje salido de la serie Breaking Bad, cambio a diario sábanas y pijamas de Laura. Limpio con lejía minuciosamente pomos y cada cosa que toque. Friego el suelo. Pongo lavadoras solo con su ropa y si puede que la ponga ella para que solo ella toque sus prendas. Limpio y desinfecto el baño cada día y tantas veces como lo use. Bajo al perro manteniendo distancias. Desinfecto al perro. Cocino y vuelvo a desinfectar. Vivo en una estresante atención plena. Duermo en una habitación aparte, sin besos, sin abrazos.

La sensación de soledad de los que tienen la familia lejos y están confinados es abrumadora. El no saber qué pasa ni cuándo va a acabar. La incertidumbre.

El coronavirus ha llegado para poner a prueba nuestro nivel como seres humanos. Sin duda, saca a relucir nuestra vulnerabilidad, lo peor y lo mejor de nosotros. Pero donde hay crisis hay oportunidad. La oportunidad de valorar lo que tenemos, de consumir con responsabilidad, de aprovechar el tiempo, de valorar el silencio, de estar al lado de nuestros seres queridos, de respetar a nuestros mayores. Y la mejor vacuna es que te quedes en casa.