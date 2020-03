El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, se ha reunido este domingo con los representantes de CAEB, Pimeb, CCOO y UGT para informar de la situación laboral como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Tras la reunión, el conseller ha explicado que «los trabajadores tienen derecho a no ser despedidos. No cabe la extinción del contrato; no se puede despedir a los trabajadores en ningún caso. Lo que sí pueden hacer las empresas es preparar expedientes de regulación empleo temporales por fuerza mayor».

Negueruela ha asegurado que ante la actual situación, que es complicada y «con muchas casuísticas», hay «miles de trabajadores» afectados porque si los negocios ya están cerrados este domingo, el lunes serán todavía más.

Ha trasladado un mensaje de tranquilidad y ha recalcado que los procedimientos se tienen que hacer de manera adecuada y «hay que centrarse y esforzarse más son los trabajadores por cuenta ajena, que tienen derecho a no ser despedidos» y que deben mantener garantizado el mantenimiento de sus empleos y la suspensión temporal.

Además, Negueruela ha asegurado que «el Govern garantiza que se podrá hacer con efectos retroactivos, por lo que nadie se precipite». El Govern vigilará a la empresas para que no hagan despidos no autorizados.

Ha explicado que, en el caso de cierres decretados por autoridades gubernativas, que son dos por el momento, el dictado por el Govern balear el sábado que afecta a unos negocios y el del Gobierno de España esta noche que afecta a otros, los ERTE que se pueden aprobar son «por fuerza mayor», al haber sido la autoridad la que ha decretado el cierre.