De San Cayetano a la ONU en Nueva York

Conocer las entrañas de las Naciones Unidas no está al alcance de todos. Pero sí tuvo esa oportunidad Ennio Campoli Patak, un estudiante de segundo de Bachillerato del Colegio San Cayetano que logró el premio al Mejor Orador del Mundo de la Liga IPSC (International Public Speaking Competition). Y esa recompensa llevaba consigo añadido un viaje a Nueva York y la ocasión de visitar la sede de la ONU. Lo hizo como representante de la juventud de la Misión de las Naciones Unidas de la Orden Soberana de Malta.

Esa pasión por la oratoria se la trasladó su madre, intérprete, «y que me educó para sacar situaciones positivas, al igual que Marta (Fuster) y Laura (Ferreras), mis profesoras». Ese paso por la ONU le ha llevado «a querer representar a los jóvenes españoles en organismos internacionales». Su futuro académico pasa por estudiar Derecho y un Máster en Abogacía Internacional en Madrid.

«Desde los once años quiero ser diplomático y he tenido la ocasión de conocer a varios que me han inspirado». Admira a Barack Obama «por su dialéctica» y al youtuber Prince EA «por su interés por la educación»y que fue uno de los ejes de su intervención en la ONU, donde mantuvo varias reuniones y conoció a misiones como la española.

Nacido en Bruselas y criado en Londres, apunta alto Campoli, quien muestra «pasión» por la oratoria «como herramienta de compromiso».