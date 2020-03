El Govern, a los que han venido de ‘zonas calientes’: «Deben quedarse en casa»

El portavoz del comité de alerta por coronavirus en Baleares, Francesc Albertí, apeló ayer a la responsabilidad de las personas que recientemente han venido a Baleares procedentes de ’zonas calientes’ (de Madrid, del norte de Italia, etcétera) y les reclamó que se confinaran a fin de no propagar el COVID-19.

«En los estos últimos días han venido estudiantes de Madrid y otras zonas donde el coronavirus tiene una afectación relevante. Es muy importante que estas personas se queden en casa. Sabemos que tendrán ganas de salir, pero apelamos a la conciencia colectiva. Deben autoaislarse», señaló Albertí. Y añadió –dirigiéndose específicamente a los estudiantes– que tienen que «ir con cuidado con sus abuelos», dado que son población de riesgo.

Albertí compareció junto a la consellera de Salut, Patricia Gómez, para actualizar los datos sobre el número de infectados por coronavirus en el Archipiélago y explicar cómo afronta el Govern la situación desde el punto de vista sanitario. Uno de los temas que preocupan a la Conselleria de Salut es el uso del 061, que está al borde de la saturación. En este sentido, Gómez explicó que entre la tarde del jueves y la del viernes el teléfono recibió hasta 9.000 llamadas, cuando en una situación normal lo habitual es que reciba entre 300 y 400.

Gómez explicó que a raíz de la pandemia el Govern ha reforzado el servicio (contratando doce nuevas líneas e incorporando 60 empleados a la plantilla) para con el objetivo de alcanzar la capacidad de atender hasta 3.000 llamadas diarias. No obstante, estas 9.000 registradas en 24 horas lo colapsaron.

Solo una llamada al 061

Para que no vuelva a ocurrir, Gómez avisó a la población de que si telefonean y no son atendidos inmediatamente no deben volver a llamar, puesto que su número queda registrado y se les devolverá la llamada cuando sea posible. No obstante, precisó que si alguien telefoneara al 061 para un caso de máxima gravedad o verdaderamente urgente (un infarto, por ejemplo) y no le respondieran inmediatamente tendrá que llamar al 112, donde será atendido.

Asimismo, Gómez recordó que dada la situación se establecerán dos circuitos para la Atención Primaria –a fin de proteger a los profesionales sanitarios– y que es muy probable que la próxima semana se suspendan pruebas no urgentes tanto en Atención Primaria como en los hospitales. También dijo que se ha aumentado la capacidad de los centros sanitarios y que su situación es actualmente «normal».

La consellera de Salut insistió en que la consigna sigue siendo la de quedarse en casa y mantener las medidas de higiene y advirtió de la importancia de informarse a través de los canales oficiales a fin de evitar «rumores y desinformación, que solo generan más preocupación».