En directo| El Día Internacional de la Mujer

Rebels, pioneres, valentes. Sense complexos, sense límits, sense por.



Per les que varen lluitar, per les que lluitam, per les que lluitaran, omplim els carrers de feminisme.



Lliures, iguals, IMPARABLES! 💜#DiaInternacionalDeLaMujer #8M pic.twitter.com/0BJF6CQ9FC