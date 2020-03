Ataque de Arran a una tienda de Palma

??FEMINISME VS CAPITAL

Des d'Arran volem denunciar l'impacte que està tenguent el capitalisme per sobre d'una lluita tan important i transversal com és el feminisme. S'està convertint en un producte on empreses, com ara Inditex, se'n aprofiten per lucrar-se (*)#APerTotes pic.twitter.com/RmCsNRrmH4