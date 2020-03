Antoni Nicolau, epidemiólogo de Salut Pública: «En mi opinión lo más probable es que la epidemia se expanda»

El jefe de Epidemiología de Salut Pública cuestiona la eficacia de las medidas de contengión poblacional sin base científica. El doctor Antoni Nicolau cree que es cuestión de tiempo que se tenga que convivir con el nuevo coronavirus.

¿Cuál es la radiografía epidemiológica actual del coronavirus en Baleares?

—Tenemos dos líneas estratégicas. Una es detectar los casos, confirmarlos y evitar los contagios actuando sobre los contactos y haciendo recomendaciones en coordinación con el 061. La otra es hacer un seguimiento de contactos de casos de otras autonomías porque nos lo pide la comunidad.

¿Cómo puede evolucionar la epidemia si se empiezan a dar casos autóctonos?

—Además de las numerosas incertidumbres hay dos escenarios. Uno de éxito de contención que es muy frágil y poco probable, aunque hay que recordar que hubo un coronavirus que se autolimitó. Y otro en que la transmisión continúe por su baja letalidad (si matara a los infectados, no contagiarían). Mi opinión como epidemiólogo es que probablemente se expandirá. Las medidas de bloqueo son de dudable eficacia. Ahora estamos viendo si el beneficio-riesgo compensa para retardar la evolución de la epidemia pero hay un momento en que las medidas no tienen sentido, no se pueden cerrar países.

¿Qué pasaría en un escenario de expansión de la epidemia?

—Cuando se pierde la cadena de transmisión de manera global, que le pasará a diferentes países, la OMS declarará la pandemia. Los esfuerzos se tendrán que vehiculizar en profundizar en la investigación de tratamientos para casos graves, tener el sistema sanitario preparado para el porcentaje de casos leves que pueden complicarse y proteger cada vez más a los sanitarios. Investigar los contactos de cada caso no tendrá sentido. Me recuerda mucho a la gripe A (H1N1) empezamos igual y ahora es un gripe normal.

¿El calor del verano podría acabar con el coronavirus?

—No sabemos si tiene o no comportamiento estacional. En teoría los virus son más sensibles a las temperaturas así que es posible que baje por el calor pero son incertidumbres.

Por la experiencia con la gripe A ¿cuándo parará la contención?

—La situación se definirá en un par de meses porque se están tomando muchas medidas de contención. Los servicios de Salud Pública de todas las comunidades están sobresaturados por el esfuerzo. Hay unas 4.000 personas en estudio en España.

¿Ya se sabe si un paciente puede reincidir?

—No se sabe, es posible que dé inmunidad permanente pero es pronto para saberlo.

El coronavirus parece peligroso cuando provoca una neumonía.

—Es así con la mayoría de virus. Las complicaciones suelen venir por una neumonía. Muchas se resuelven pero otras, al bajar las defensas inmunológicas, pueden complicarse con las infecciones bacterianas.