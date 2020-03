El Parlament pide que el Govern balear gestione Costas e impulse la policía autonómica

El pleno del Parlament encargó este martes al Govern que inicie una negociación con el Gobierno estatal para reclamar formalmente el traspaso de las competencias que ahora están en manos de la Demarcación de Costas. Sólo Vox se opuso a esta reclamación que recogió el apoyo del resto de grupos. Se aprobó por 54 a 3. El primer paso será determinar el coste efectivo del traspaso.

Era una iniciativa de Més per Menorca –con sólo dos escaños, lo que le obliga a formar parte del grupo Mixto– incluida en una moción sobre el desarrollo del autogobierno y que también reclamaba otras dos cuestiones que fueron aceptadas aunque no con tantos votos a favor.

Critica las respuestas

Las otras dos reclamaciones aprobadas fueron pedir al Ejecutivo autonómico informes para evaluar las condiciones para traspasar la gestión de los recursos hídricos a los consells y modificar la Ley de coordinación de policías locales para presentar un proyecto de ley de creación de policía autonómica. El PP se abstuvo y Vox votó en contra.

Josep Castells, de Més per Menorca, defendió la proposición no de ley y aceptó aportaciones de los partidos que forman el Govern. La petición de más trascendencia es la de Costas, ya que eso supone pedir al Estado las competencias sobre el dominio público terrestre y marítimo. Reclamar la policía tiene más contenido político.

Castells defendió la necesidad de poner estos tres puntos «importantes y sencillos» en la «agenda política». «Son tres objetivos realistas para poder plantear en esta legislatura», dijo.

Previamente, en el turno de preguntas a la presidenta Armengol, Castells le reprochó que no respondiera claramente a sus preguntas, a veces «con respuestas ridículas». El PP opina igual. Sebastià Sagreras, de este partido, dijo que Més per Menorca «tiene una actitud diferente» a Més per Mallorca y que «no agacha tanto la cabeza».

Company calla ante Armengol y evita insinuar que quería especular

Gabriel Company, presidente y portavoz del PP, evitó ayer las insinuaciones que el día anterior hizo ante los medios de comunicación sobre una aparente operación que él habría frustrado para evitar una operación especulativa de Armengol con un solar del Ibavi.

Aunque Armengol estaba dispuesta a hablar de este asunto, no tuvo necesidad. El PSIB calificó el día anterior de «infundado y falso» lo que dijo Company y que, ayer, no repitió.