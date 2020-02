Salut activa nuevas medidas contra la amenaza del coronavirus en Baleares

Tanto la titular de la Conselleria de Salut como el médico experto en enfermedades infecciosas, Patricia Gómez y Javier Arranz, respectivamente, hicieron este jueves un nuevo llamamiento a la «calma y la tranquilidad» respecto a la epidemia de coronavirus, aunque anunciaron un paquete de medidas complementarias que se pondrán en marcha en los próximos días para frenar la expansión del coronavirus, así como mejorar la atención de las personas que puedan resultar contagiadas.

Gómez admitió la existencia de «informaciones contradictorias» en relación con esta enfermedad, circunstancia que acaba generando confusión y alarma entre la población. En este sentido, la próxima semana, a propuesta de la Conselleria de Salut, se creará una comisión interdepartamental en la que tendrán representación la Conselleria d’Educació, la Delegación del Gobierno y la FELIB –organismo que agrupa a los ayuntamientos–, además de otras instituciones. El objetivo es mejorar los flujos de información en todo lo relacionado con la enfermedad.

Atención domiciliaria

Otra de las novedades que se anunciaron fue la atención domiciliaria de los afectados con sintomatología leve, para lo cual se disponen de ocho equipos en Mallorca, «para evitar los ingresos hospitalarios innecesarios», señaló el doctor Arranz. Además, en la misma línea, se agregarán las pruebas analíticas «para economizar los kits disponibles» ante un previsible aumento de la demanda y dificultades en el abastecimiento.

Este nuevo protocolo sanitario supondrá una demora en la obtención de los resultados. La espera, siempre que el paciente no tenga patologías graves, también se hará de manera preferente en el domicilio.

Ante la eventualidad de que el paciente sea un turista, Arranz dijo que éste será hospitalizado y explicó que «la medidas a tomar respecto al alojamiento corresponden a Salut Pública, ellos tienen la última palabra» sobre la conveniencia de decretar un confinamiento. Este sentido explicó que «no es lo mismo un caso positivo en un alojamiento de seis habitaciones que en un hotel de mil plazas». Sobre este punto insistió que el objetivo es conocer en estos casos los ‘contactos’ para evitar la propagación de la enfermedad. Las últimas investigaciones acortan el período de incubación de cinco a seis días.

Sólo positivos

La consellera anunció que dentro de los planes de la Conselleria para hacer frente a la epidemia adelantó que «no se darán más datos de enfermos sospechosos» ya que sólo se informará los de pacientes que den positivo para no alimentar la inquietud de la población con un goteo de eventuales contagiados que en muchos casos no se confirman.

Tres alumnos de Erasmus en Italia deciden regresar

La UIB tiene en total 23 alumnos de Erasmus en el norte de Italia, de los que tres han solicitado su regreso provisional por motivos diversos.

Desde principios de esta semana, la UIB ha estado en contacto con sus estudiantes que cursan un Erasmus en Italia durante el segundo semestre. La Universitat se ha puesto a su disposición para resolver dudas o transmitir recomendaciones e informaciones relacionadas con el coronavirus.

Se ofrecerá el mismo servicio a los que tengan previsto viajar en breve al norte de Italia. También se han hecho llegar recomendaciones a los alumnos italianos que se encuentran en la UIB cursando un Erasmus.