Las muestras de los dos posibles casos de coronavirus en Ibiza dan negativo

Las dos muestras de posibles casos de coronavirus en Ibiza han dado negativo, según ha informado este miércoles la Conselleria balear de Salud.

La Dirección General de Salud Pública activó este martes el protocolo ante dos posibles casos del virus en la isla de Ibiza, tal y como adelantó Periódico de Ibiza y Formentera. La primera de ellas se puso en contacto con el Servicio de Emergencias del 061 de Ibiza tras presentar síntomas leves, con rinorrea o secreción nasal. El paciente dio negativo en las primeras pruebas que le realizaron. Permaneció aislado en su vivienda a la espera de las muestras definitivas, analizadas en el hospital Son Espases y que fueron enviadas en helicóptero desde Ibiza. El segundo paciente acudió por la tarde a Urgencias de Can Misses y le extrajeron muestras que fueron enviadas a Son Espases.

¿Ibiza está preparada?

En el Área de Salud de Ibiza y Formentera existen Equipos de Protección Individual (EPI’s) en caso de que sean necesarios utilizarlos. Los sanitarios tienen a su disposición toda la información con vídeos sobre cómo ponerse y quitarse los EPI’s, además de los protocolos de actuación que están en la intranet del Área de Salud a disposición de todos los profesionales. En esta misma línea, también se realizan sesiones presenciales de formación para el personal de planta.

Trabajadores de Can Misses consultados por Periódico de Ibiza y Formentera critican la ausencia de simulacros para actuar correctamente ante un posible caso. Además, señalan que no tienen más remedio que hacer uso de mascarillas de papel a pesar de que estas no evitarían el contagio. Las aptas para no contraer el virus están guardadas, según denuncian.

Por el contrario, la Conselleria de Salud recomienda que los sanitarios acudan a la dirección médica o de enfermería ante cualquier duda sobre el uso de los EPI’s. «Disponen de material para los protocolos de actuación. Los EPI’s no tienen complicación. Está equipado de una mascarilla quirúrgica, gafas, bata y guantes. No es como el traje que se utilizó para el ébola», explicó ayer una portavoz de la Conselleria de Salud. Además, explicó que disponen de suficiente stock de mascarillas en todos los centros de salud de Baleares. A pesar de ello, avisan a la población de que el uso de mascarillas no es la medida de protección adecuada, sino el lavado de manos constante.