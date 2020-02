Las vacunas que aconsejan los pediatras pero no financia Salut: 1.000 euros por niño

El calendario de vacunación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) va por un lado y las recomendaciones de los pediatras por otro. Si se suma, grosso modo, la inversión que hay que hacer por cada niño para protegerlo tal y como recomendaría su pediatra y más allá de lo que subvenciona el Ministerio de Sanidad, la inmunidad puede llegar a costar 1.000 euros.

Por primera vez el comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría ha elaborado un calendario de recomendaciones donde no distingue las vacunas subvencionadas por la sanidad pública de las que no lo están «porque entiende que todas ellas tienen una administración suficientemente justificada estén financiadas o no», explica la presidenta de los pediatras de Atención Primaria en Baleares, Marianna Mambié.

Mientras que el Ministerio se basa en los criterios de salud pública para incluir una vacuna en el calendario oficial como es la relación coste beneficio o la cobertura poblacional en función de a quién se inmuniza, los pediatras «buscan una protección universal», asegura Mambié.

Y para que un niño esté del todo protegido, más allá de las vacunas estipuladas por el Sistema Nacional de Salud, se está recomendando, por ejemplo, la vacuna del rotavirus que produce gastroenteritis. Hay dos opciones según el preparado. Rotarix, que requiere dos dosis a 93,66 euros cada una con un precio final 187,32 euros. O bien RotaTeq, que precisa tres vacunas a 69,50 euros cada una, cuya precio final es de 208,50 euros.

Otra de las vacunas no financiadas es la Bexsero para el Meningococo B que suelen ser tres dosis en la mayoría de los niños menores de dos años (y dos para los mayores de 24 meses). Inmunizar a los pequeños cuesta 318 euros que deben asumir las familias. Cabe recordar que el meningococo B causa la mayoría de las meningitis en España. La incidencia es baja pero la mortalidad alta, hasta un 10% de los niños fallecen y hasta un 30% pueden tener secuelas graves.

En Baleares, diez de las quince meningitis registradas en 2018 fueron del serogrupo B. Hubo una incidencia de 1,3 casos por cada cien mil habitantes, mientras que la global en el país fue de 0,56 casos por cada 100.000 y la vacuna para esta enfermedad no existe el ‘efecto rebaño’.

La tetravalente contra los meningococos A C W e Y «en todo lo que no son adolescentes de más de 12 años» también se suma a las vacunas no financiadas. El Nimenrix cuesta 45 euros y aunque recientemente se suministra a los adolescentes, los pediatras la recomiendan en niños.

Por último, la Asociación Española de Pediatría recomienda la vacuna del papiloma humano también en varones de a partir de los 12 años (ahora sólo se suministra a niñas). «Es una enfermedad de transmisión sexual igual de prevalente en chicos que en chicas, que se relacionado con cáncer de ano, orofaringeo...», exlica Mambié. Son 120 euros cada dosis, en menores de 14 años suponen 240, y en mayores 360.