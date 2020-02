¿Qué opinan los partidos en Baleares?

Con la reforma del Código Penal, un proyecto en el que trabaja el Ministerio de Justicia, este incorporará como delito la exaltación del franquismo. El anuncio por parte del Gobierno no entra en más detalles, pero la decisión da un salto con respecto al acuerdo de coalición con Unidas Podemos, que se limitaba a prohibir la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público.

Desde entones se ha abierto un debate sobre si la tipificación como delito es un paso más en la libertad o, por contra, censura. ¿Qué opinan al respecto los partidos políticos en Baleares?

«En democracia no se puede homenajear ni a dictadores ni a tiranos»

PSIB-PSOE

-¿Qué opina el partido respecto a que el nuevo Código Penal incorpore como delito, según han anunciado, la exaltación del franquismo?

La retirada de la simbología franquista que aún queda en los lugares públicos, la retirada de las condecoraciones vinculadas a actuaciones durante la dictadura franquista y la reforma del Código Penal para incluir como delito la apología del franquismo y su exaltación y enaltecimiento en lugares de acceso públicos son compromisos que recoge el programa electoral del PSOE.

Se trata de una serie de medidas que van en consonancia con el compromiso socialista de equipararnos con otros países europeos, en los que el fascismo o el nazismo están claramente señalados y penados.

- ¿Libertad o censura?

La tipificación en el Código Penal de la apología del franquismo es un paso importante para acontecer un país con tolerancia cero hacia la dictadura franquista, porque consideramos que en democracia no se puede homenajear ni a dictadores ni a tiranos.

«Es un acto de defensa de la libertad y la democracia»

UNIDAS PODEMOS

-¿Qué opina el partido respecto a que el nuevo Código Penal incorpore como delito, según han anunciado, la exaltación del franquismo?

La incorporación como delito de la apología y exaltación del franquismo es un acto de dignidad para las personas asesinadas, torturadas y represaliadas por ese régimen totalitario. Nos equipararemos al fin con otras democracias avanzadas, como Alemania, que penalizan este tipo de acciones desde hace muchas décadas. No se debe tolerar que se homenajee una dictadura por culpa de la cual aun tenemos a decenas de miles personas desaparecidas en fosas y cunetas. Nuestra valoración es muy positiva, ya que es una demanda de las entidades memorialistas que por fin se convierte en realidad gracias al Gobierno de Coalición.

- ¿Libertad o censura?

La penalización de la apología del franquismo es un acto de defensa de la libertad y la democracia. Esa defensa de la libertad implica ser muy estricto con los intolerantes, y al igual que no toleramos el machismo, la pederastia o la corrupción, tampoco debemos tolerar el fascismo. El régimen franquista fue fascista y amigo de los nazis, asesinó a personas por sus ideas políticas hasta sus últimos días.

«Queremos insistir en la derogación de la Ley 46/1977, de Aministía, para poder juzgar los crímenes del franquismo»

MÉS PER MALLORCA

-¿Qué opina el partido respecto a que el nuevo Código Penal incorpore como delito, según han anunciado, la exaltación del franquismo?

El franquismo y toda expresión que lo evoque o evoque a sus dirigentes: simbología, expresiones - entre ellas la exaltación -, etc. ponen en valor directamente a una dictadura. Un modelo que es la antítesis de la democracia, es decir, un choque frontal de concepción política de sistemas de convivencia de las personas. Consecuentemente no tienen lugar en democracia y se deberían incluir como delito tipificado en el Código Penal, tal y como hizo Alemania con el nazismo. Desde Més per Mallorca queremos incidir en la importancia de la derogación de la Ley 46/1977, de Aministía, para poder juzgar los crímenes del franquismo y priorizar el trabajo en la localización de las víctimas de la represión.

- ¿Libertad o censura?

En democracia, toda línea de pensamiento tiene cabida, siempre y cuando respeten los valores y los derechos humanos, civiles y de libertades individuales, y sí, también el de las minorías y las personas más vulnerables. Un sistema que, entre todas y todos, hemos ido construyendo con vocación universalista. Todo derecho tiene un límite cuando colisiona con otro. El franquismo es una dictadura y un movimiento que generó un golpe de estado violento y armado contra la II República de España que desencadenó una guerra. Todo lo que el representa atenta contra los principios más elementales de los derechos humanos y es antagónico con la democracia. Libertad.

«Es una maniobra del PSOE para tapar la reforma 'ad hominen' con la que quiere sacar de la cárcel a Oriol Junqueras»

PP

-¿Qué opina el partido respecto a que el nuevo Código Penal incorpore como delito, según han anunciado, la exaltación del franquismo?

Tipificar como delito la exaltación y apología del franquismo es «una maniobra» del PSOE para «tapar» la reforma 'ad hominen' con la que quiere «sacar de la cárcel» a Oriol Junqueras.

- ¿Libertad o censura?

La jurisprudencia prima la libertad de expresión. La jurisprudencia en España prioriza la libertad de expresión, incluso para el comunismo, con sus cien millones de muertos.

«Volver a abrir heridas que ya están contempladas por la ley no es otra cosa que derivar a fines electoralistas»

CIUDADANOS

-¿Qué opina el partido respecto a que el nuevo Código Penal incorpore como delito, según han anunciado, la exaltación del franquismo?

Nosotros siempre nos hemos pronunciado de manera clara y rotunda en contra de promocionar la apología del franquismo. Desde nuestra perspectiva, reeditar los bandos y volver a abrir heridas que ya están contempladas por la ley no es otra cosa que derivar a fines electoralistas. Nosotros, siempre que hemos tratado este tema hemos dejado claro nuestra postura para que no conste agradecimiento o conmemoración alguna a un dictador, y con ello al régimen que él mismo estableció por vías antidemocráticas para posteriormente instaurar un régimen autoritario en nuestro país.

- ¿Libertad o censura?

Consideramos que debemos defender que como partido demócrata debemos rechazar y condenar todas las dictaduras y en este caso concreto, todos los asesinatos cometidos por el régimen franquista. Por ello debemos manifestar nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas de los desaparecidos y mostrar nuestro apoyo a todas aquellas personas que a día de hoy viven en regímenes totalitarios y ven vulnerados sus derechos fundamentales.

En todo caso, debemos resaltar que apelar a la reconciliación no está reñido con la condena al régimen franquista, en la medida en que la misma se sustenta en el establecimiento de un marco de convivencia dentro de un régimen democrático como el que se inauguró en 1978, que lo que pretende es dejar atrás un periodo nefasto para España.

«Siempre estaremos en contra de cualquier criminalización de la forma de pensar»

VOX

-¿Qué opina el partido respecto a que el nuevo Código Penal incorpore como delito, según han anunciado, la exaltación del franquismo?

VOX siempre estará contra las limitaciones de la libertad. Rechazamos la propuesta del PSOE de querer regular lo que pueden pensar los ciudadanos y limitar la libertad de expresión a través de la criminalización de cualquier disenso de una pretendida verdad oficial no dejando que ni siquiera profesores, historiadores o individuos puedan opinar nada distinto de esta verdad absoluta.

- ¿Libertad o censura?

Siempre estaremos en contra de cualquier criminalización de la forma de pensar o de expresarse dentro de los cauces democráticos y con respeto a la legalidad vigente.