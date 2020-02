AENA renuncia a ampliar el párking y la plataforma para tener más aviones

El presidente de AENA, Maurici Lucena, afirma que en la reformulación que se ha realizado del proyecto de obras que se quería llevar a cabo en Son Sant Joan «se ha eliminado la ampliación prevista del párking de coches, así como la ampliación del número de plazas de estacionamiento de aeronaves. Al mismo tiempo, manifestamos nuestro compromiso con el Govern que en el proyecto de construir un tranvía asumiremos el esfuerzo financiero que nos corresponda».

Lucena, acompañado por la directora de planificación y medio ambiente de AENA, Elena Mayoral, y el director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, puntualizaba este viernes a este periódico en Madrid: «Asumo la responsabilidad de que en algunos pliegos que se han publicado, quizás, hemos podido producir un equívoco de carácter técnico. No supone una novedad matizar una propuesta, más en este caso en el que el Gobierno de España, el Ministerio de Transportes y AENA quieren consensuar con las autoridades locales y autonómicas los aspectos que se puedan».

No se amplía

Añadió que no se ampliará el párking de pasajeros «para así ayudar y colaborar con el nuevo modelo de movilidad sostenible por el que ha apostado el Govern, de ahí nuestra apuesta estratégica en apoyar el tranvía».

El cambio realizado por AENA cuenta «oficiosamente» con el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica «ya que se reduce el proyecto y no se amplía. Al mismo tiempo, el Govern debe de actuar en consecuencia».

AENA, según su presidente, «no quiere ampliar el aeropuerto de Palma ni masificarlo, sino dar más calidad a los pasajeros y mejorar todos los servicios aeroportuarios».

La reformulación del proyecto en Son Sant Joan no implicará ajuste económico alguno, por lo que AENA afrontará la inversión prevista de 559 millones de euros. «Estoy convencido que esta remodelación de Son Sant Joan va a ser buena para la Isla, ya que se contará con un aeropuerto moderno, seguro y económicamente sostenible. El impacto directo de la inversión va a repercutir en la economía de la Isla. La finalidad es ampliar áreas del edificio terminal para mejorar el servicio sin ampliar su capacidad», enfatizó el presidente.

El motivo principal que ha provocado la planificación de AENA con el aeropuerto de Palma estriba en que en los últimos 20 años «ha tenido muy pocas remodelaciones importantes y la modernización que se quiere acometer no amplía su actual capacidad».

Actuaciones

Entre las actuaciones que sí se van a llevar a cabo, Lucena resaltó la ampliación de las pasarelas (fingers) en ocho más «lo que incidirá en materia medioambiental al reducirse emisiones de los aviones y la utilización de jardineras. A este respecto tengo que puntualizar que las actuaciones previstas no implican afección algun a la biodiversidad. No ampliamos la superficie del aeropuerto y no invadimos, en consecuencia, zonas protegidas medioambientalmente. Hay que deshacer los equívocos que se han generado y el impacto negativo que ello ha provocado».

Dentro del edificio, AENA va a instalar más cintas para equipajes para recortar los tiempos de espera, así como remodelar todo el área de filtros de seguridad para reducir en un 20 % el tiempo medio desde la entrada de la terminal hasta la puerta de embarque. Asimismo, se simplificarán los accesos a la terminal interislas.