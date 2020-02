La Plataforma contra la Ampliación del Aeropuerto convoca una primera movilización

La Plataforma contra la Ampliación del Aeropuerto ha anunciado este viernes la convocatoria de la primera movilización contra la ampliación del aeropuerto de Palma, que tendrá lugar el Día de Baleares, frente a la Delegación del Gobierno.

En una rueda de prensa, representantes de la Plataforma, en la sede del Grupo de Ornitología Balear (GOB), han asegurado que su petición es la «retirada del proyecto» de AENA y, además, ha rechazado la actuación de la Comisión Balear de Medio Ambiente de no votar el informe desfavorable a la evaluación ambiental de la ampliación.

«La Comisión ha accedido a las demandas de AENA de retirar el punto de votar el informe», ha asegurado el portavoz de la Plataforma contra la Ampliación del Aeropuerto de Palma, Gaspar Alomar. Ante esto, el representante ha exigido «firmeza» al Govern para «rechazar de manera inequívoca» el actual proyecto de ampliación de Son Sant Joan.

Al mismo tiempo, ha pedido al Ejecutivo balear que «no se conforme con un probable anuncio» por parte de AENA de facilitar la llegada del tranvía al aeropuerto y de elevar el consumo energético de Son Sant Joan con energías renovables. «Aunque son medidas necesarias, no pueden ser moneda de cambio para tragarnos las obras», ha remarcado.

En este sentido, Alomar ha recordado que ya los partidos del Pacte en el Govern, PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, han presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament para pedir que la Cámara rechace el proyecto del aeropuerto y, asimismo, reclame a AENA «más responsabilidad» con el entorno económico y natural donde opera.

«No puede ser que la gestión directa de Son Sant Joan esté en Madrid», ha dicho el portavoz de la Plataforma contra la Ampliación del Aeropuerto, para a continuación reclamar un «cambio de modelo económico» en las Islas, «ya que el actual, basado en un turismo de sol y playa, ha presentado síntomas de agotamiento».

La Plataforma comenzó el pasado lunes una campaña de envío de alegaciones a Enaire, para mostrar a la entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es de quien depende AENA, «el rechazo» de Baleares a estas obras en Son Sant Joan.

El portavoz de la Plataforma ha avanzado que, «en sólo cuatro días», se han enviado más de 1.300 alegaciones individuales. «Confiamos en que este número aumente hasta el 2 marzo, que es cuando acaba el plazo de presentación», ha dicho Alomar.

Por otra parte, Alomar ha afirmado que no han recibido respuesta del director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, para reunirse con la Plataforma, «a pesar de haber realizado ya varias peticiones». Por último, ha especificado que la movilización del 1 de marzo será ante la Delegación del Gobierno, a las 17.00 horas.