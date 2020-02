Jaume Ferrer lamenta hacer «el paripé» y tener que declarar por el 'caso Contratos'

El expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer (GxF), ha defendido este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 12 la utilidad de las encuestas de satisfacción turística, uno de los aspectos por los que se ha reactivado el 'caso Contratos'. Así, ha censurado tener que hacer «el paripé» ante los juzgados de Palma.

Ferrer ha lamentado haber tenido que venir a declarar pues considera que la única pretensión del PP de ponerle una querella es «instrumentalizarla políticamente» y sacar «rédito electoral». El político ha asegurado que el trabajo que se encargó era una encuesta sobre satisfacción turística en Formentera, que se hacía cada año porque no tenían datos distintos a los de Ibiza. En este sentido, ha dicho que las contrataciones son «correctas» y que se hicieron «a precio de mercado».

«Se querellan contra mi persona cuando no he formado parte nunca del Patronato de Turismo, que era el que formalizaba los contratos», ha indicado antes de asegurar que «todos» los trabajos se hicieron y que, sobre este asunto, él no ha firmado «ningún» contrato.

Sobre que se le haya hecho declarar como máximo responsable de la institución insular, ha explicado que «por esta lógica tendría que estar declarando Francina Armengol», la presidenta del Govern.

El 'caso Contratos' investiga la posible adjudicación irregular de diversos contratos a un exasesor político de MÉS, Jaume Garau. Había quedado archivado en marzo de 2019 pero se volvió a activar a principios de este año tras una querella del PP. En esta segunda parte, también debe declarar la que fue consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu, que lo hará el mes que viene.