Suspendidos todos los trenes exprés de la semana por la incidencia técnica

Las escenas de este pasado lunes en los trenes de Mallorca con vagones atestados de pasajeros se han repetido este martes a primera hora de la mañana, y probablemente vuelvan a sucederse, puesto que los servicios exprés se han suprimido, en principio, durante toda esta semana como consecuencia de una incidencia mecánica, un hecho que genera molestias y problemas a los usuarios, muchos de los cuales viajan indignados.

Este lunes por la tarde Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) informaba de que este problema técnico que afectó a los servicios Inca-Express «está localizada en una de las piezas que forman parte del eje de las ruedas del tren en las unidades de la serie 8100» y «no afecta al metro».

Així viatgen aquest matí en el tren d?Inca per una avaria que durarà tota la setmana. Sense pla B



Mobilitat Sostenible, li diuen

La gent està entusiasmada pic.twitter.com/aN2mEyqhgk ? Sabrina Vidal Ferrer (@sabrina_v_f) February 18, 2020

La empresa apunta que en las revisiones del Plan de Mantenimiento se observó que algunos trenes presentaban «un deterioro avanzado de estas piezas», un desgaste prematuro por el cual se ha decidido que estas máquinas no circulen hasta que no se solvente la incidencia.

«Según los técnicos de SFM las piezas se han ido desgastando más pronto de lo que indicaba el Plan de mantenimiento. Como primera medida se reparan las piezas afectadas para recolocarlas lo antes posible pero, al mismo tiempo, se ha reclamado a la empresa fabricante el rediseño y sustitución de todas las piezas», afirma SFM.

Asimismo, se ha abierto un expediente a la empresa de mantenimiento por no haber tomado medidas con más antelación para evitar afectaciones en el servicio.

La pieza que provoca los problemas se llama reductora, y es un mecanismo que transmite la potencia del motor a las ruedas.

«Para SFM, la seguridad de los pasajeros es la prioridad y, por tanto, no quiere hacer funcionar los trenes en los que se ha observado un deterioro demasiado avanzado de estas piezas. Por ello, en los próximos días no se realizarán los servicios exprés de las mañanas para que no se dispone de todos los trenes con capacidad operativa. A medida que se vayan reparando las unidades afectadas se reanudará el servicio de los trenes exprés», añade la empresa pública.