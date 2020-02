El Consell advierte que aún está en fase de estudio el BIC Inmaterial de la captura de cabras salvajes

El Consell Insular d’Eivissa ha señalado a través de un comunicado que actualmente «aún se está estudiando si iniciar el expediente en relación a la posible declaración BIC Inmateral la captura de cabras salvaje en el islote de Es Vedrà a instancias de una asociación privada integrada por propietarios del islote o vedraners» .

En este sentido, ha apuntado que «en ningún caso se ha abierto este expediente de oficio. Cabe recordar que la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, de patrimonio histórico de las Islas Baleares, en su Sección 2ª, Artículo 7, establece que cualquier persona física o jurídica podrá instar la adopción del acuerdo de iniciación». Por ello, «la Ley obliga al Consell a recabar toda información necesaria antes de admitir a trámite o no la petición, que es el punto en el que esta institución se encuentra ahora» .

El Consell Insular d’Eivissa ha querido dejar claro que no está en condiciones de poder asegurar si aprobará, o no, esta declaración, ya que el procedimiento acaba de empezar. «Incoar un expediente y, en consecuencia, recoger la información que apoye (o no) a esta petición no supone su aprobación inmediata, tal como algunos sectores parecen estar difundiendo», ha señalado.

Por estos motivos, el Consell Insular d’Eivissa ha lamentado «el tratamiento que, en algunos casos, se le está dando a un tema tan sensible y reafirma su compromiso de trabajar con seriedad, rigor y dejando al margen apreciaciones que poco tienen que ver con la realidad y que, en ningún caso, justifican las descalificaciones que en las últimas horas están recibiendo algunos miembros del equipo de gobierno de esta institución».