«El coronavirus no está en España, son casos ocasionales»

El doctor Javier Arranz, especialista en enfermedades infecciosas y miembro del comité autonómico de alerta por el coronavirus, se toma apenas unos segundos para respondernos sobre la amenaza que ahora mismo presenta la 'neumonía de Wuhan' en Mallorca, donde hay confirmado un caso, y en España, en general. «El coronavirus no está realmente en España. No está en nuestro país, esto es así. Puede estar en muchos lugares mantenido, de forma constante y con personas contagiándose las unas a las otras, pero en España esto no ha ocurrido, desde luego hasta el momento. Esperemos que siga así, en algún caso ocasional. El mensaje es que está ocasionalmente, por lo tanto hay que estar tranquilos».

Eso, aclara el doctor, no implica que no pueda ocurrir. «Estamos en que eso no ocurra, en estar preparados para que no ocurra. No hay una posibilidad cero de que ocurra. Ahora está aquí de la forma prevista, alguien de fuera que tiene contacto con alguien enfermo».

Javier Arranz cree que casos como el de Mallorca, por contagio con alguien fuera de España que padece la enfermedad, volverá a haber en España. «Sucederá hasta que la enfermedad esté controlada en el país de origen».

El especialista en enfermedades infecciones reconoce que aún faltan muchos datos sobre este nuevo coronavirus: no obstante, según la información que se dispone parece que los casos más grave se dan en mayor porcentaje entre personas mayores de 60 años, en personas con diabetes, problemas cardíacos o con algún tipo de inmunodepresión. «Se supone que las personas que se recuperan, están en esa otra franja, gente más joven que se está curando bien. Eso no significa que no haya fallecido gente joven, como también ocurrió aquí con la gripe A», señala.

Precauciones

El doctor insiste en que hay que tomar una serie de precauciones. El coronavirus se transmite por contacto con gotas; por contacto con las gotas de saliva cuando tosemos o nos sonamos. «Por ejemplo, un contacto de estrechar la mano a alguien y su mano no está higienizada. Ese contacto es muy frecuente. Pero no es por vía respiratoria, no se contagia por el ambiente. Eso pasó con el SARS; eso no pasa con este virus que es por contacto cercano». Por ello la recomendación importante de lavarse las manos.

¿Qué hacer en caso de tener síntomas de gripe? El doctor Arranz explica que la recomendación de contactar con el 061 es para este caso en concreto y no para todas las personas, sino para aquellas personas en riesgo de haberse podido contagiar y que tengan síntomas o sospechas de haberse contagiado. «Es que si va a un centro sanitario puede diseminar a toda la gente con la que se encuentre. Llamas por teléfono, te dan unas instrucciones y si es un caso, se va a trasladar de forma segura a un centro».