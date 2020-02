El senador Vidal pregunta al Gobierno sobre los riesgos ambientales para Cabrera

El senador autonómico Vicenç Vidal registró en el Senado una pregunta al Gobierno en la que se interesa por la delimitación aprobada por Argelia en 2018 de su zona de exclusión en el Mediterráneo, que se introduce, aunque mínimamente, en el ámbito marino del Parc Nacional de Cabrera, tal como informó Ultima Hora en su edición del pasado domingo.

Concretamente, Vidal señala en su escrito que se ha constatado que las zonas económicas de exclusión de España y Argelia se solapan, precisamente, en aguas del Parc Nacional de Cabrera y por ello pregunta al Gobierno si es consciente de esta situación y «qué acciones ha llevado a cabo frente a la nueva delimitación propuesta por Argelia».

Asimismo, y ésta es la cuestión que realmente preocupa a Vidal, el escrito también pide al Gobierno si era consciente de que la nueva delimitación abarca aguas del Parc Nacional de Cabrera y, en caso afirmativo, si se ha comunicado esta circunstancia al Govern.

Finalmente, el senador pide al Gobierno si considera que «esta nueva delimitación puede ocasionar riesgos ambientales para el Parc de Cabrera y, en caso afirmativo, qué medidas a adoptar tiene previstas».

Con esta pregunta, Vicenç Vidal realmente se refiere a la posibilidad de que, tras la nueva delimitación aprobada por Argelia, se oculte la intención de poner en marcha prospecciones de hidrocarburos entre el país norteafricano y Balears, concretamente al sur de Cabrera. A partir de que la Mesa del Senado acepte la pregunta, el Gobierno tiene 30 días para responder.

Por su parte, Sara Pizzinato, secretaria técnica de Aliança Mar Blava, plataforma que se ha opuesto frontalmente a las prospecciones en el Mediterráneo, declaró ayer que «intentaremos recabar información ante el nuevo escenario planteado por Argelia. Esta situación significa que si llegásemos a una exclusión absoluta de prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo español, no sería garantía de que ya no hay ningún peligro. Las aguas del Mediterráneo se renuevan al 100 % cada cien años y todo lo que ocurre en nuestro mar afecta al conjunto. Es necesario que España llegue a una exclusión absoluta porque así podría, con la Unión Europea, ser más fuerte frente a Argelia en caso de necesidad de negociaciones. El mal menor sería sustituir una amenaza por otra. Lo que no podemos permitir es sumar dos amenazas».