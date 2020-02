Son Sant Joan recibirá más pasajeros sin incrementar la cifra de aviones por hora

AENA afirma que con los proyectos de reformas previstos en las instalaciones en el aeropuerto de Palma no habrá ningún tipo de variación sobre la capacidad declarada en Son Sant Joan en cuanto a movimiento de aviones, pero sí que se producirá en la llegada de más pasajeros según las previsiones de la demanda de tráfico prevista para los próximos cinco años.

El director de Son Sant Joan, Tomás Melgar, niega que las obras conlleven por sí mismas una ampliación de la llegada de pasajeros: «La ejecución de los proyectos de obras no implicará la ampliación de la capacidad declarada del aeropuerto, que se mantendrá en los 66 movimientos/ hora, entre entradas y salidas. En los estudios de Impacto de AENA se valora la situación una vez finalizadas las actuaciones y cuando ya estén en de operación».

Misma capacidad

Puntualiza que «esta capacidad no se va a variar, porque es la estrategia de AENA desde el año 1999, es decir que en 21 años no se ha incrementado la capacidad, pese a que podemos hacerlo. No es el interés estratégico de AENA».

Añade que en el Proyecto de Ampliación y Remodelación del Área Terminal del aeropuerto se refieren al incremento de pasajeros «con el añadido de que este aumento de los pasajeros se podría producir sin realizar estas obras. En ningún caso se refiere a la capacidad declarada del aeropuerto, sino a la demanda previsible».

El Documento de Regulación Aeroportuaria (Plan Dora) estima que el aeropuerto de Palma, que finalizó el pasado año con un movimiento de 29,8 millones de pasajeros, llegue a los 34 millones en 2025. Esta previsión se hizo de acuerdo a la evolución del tráfico en los años de mayor actividad turística en Mallorca.

La oposición de partidos políticos y plataformas cívicas a la ampliación del aeropuerto, así como la actitud pasiva del Govern, es lo que ha provocado que los responsables de planificación y medio ambiente de AENA hayan concretado una reunión este jueves con la Conselleria de Mobilitat i Habitatge para solventar todo tipo de dudas sobre las obras previstas.