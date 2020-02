Marratxí evita el alarmismo por el coronavirus

El salón de actos del IES Marratxí acogió este lunes por la tarde una charla del doctor Javier Arranz, médico de familia, especialista en enfermedades infecciosas y miembro del comité autonómico de alerta por el coronavirus, para informar sobre esta enfermedad vírica a los vecinos del municipio. La charla, organizada por el Ajuntament y la Conselleria de Salut, se celebró después de darse a conocer que el infectado por coronavirus en Mallorca reside en Marratxí.

El doctor Arranz expuso de forma muy didáctica la evolución del caso detectado en la Isla y cómo actuar ante una posible infección de coronavirus, e hizo un llamamiento a la calma. De todos modos, se puede decir que en Marratxí no hay alarmismo. A la charla había solo una decena de vecinos del municipio, mientras que el resto de asistentes eran estudiantes de ciclos formativos sanitarios del propio instituto. Tanto el alcalde, Miquel Cabot, como el teniente de alcalde, Joan Francesc Canyelles, aseguraron que el día a día en el municipio es de «absoluta normalidad». Así se percibió en el turno de preguntas: Más curiosidad que preocupación. Algo normal, según Arranz, pues se trata de un «virus nuevo, que no conocíamos», lo que explica, en su opinión «el alarmismo» generado.

Mascarillas

Después de explicar como se contagia el virus, Arranz sentenció que «no tiene sentido circular con mascarillas por la calle», pues se transmite por gotas y no por aire. Además, dejó muy claro que en Mallorca «no existe ningún foco de infección», ya que el único caso positivo confirmado hasta el momento se contagió fuera de la Isla. Recordó que su familia ha dado negativo y que la evolución del paciente es buena. Sobre las personas que hayan podido contactar con él, detalló de forma muy precisa el procedimiento y aclaró todas las dudas al respecto.

Reconoció que la tarea del servicio de Epidemiología de la Conselleria de Salut, encargada de la investigación de los contactos, no es fácil, si bien aseguró que el paciente «es una persona muy ordenada y esto ha ayudado mucho». En caso de que se detecte un nuevo caso positivo, se elaboraría una nueva lista de contactos. Estas personas, que reciben una llamada o un mensaje del servicio de salud, «pueden hacer vida normal en caso de no tener síntomas, si bien deben controlar su temperatura y estar atentos por si aparecen los síntomas». En caso de que así sea, la recomendación es llamar al 061 y esperar a las indicaciones de los expertos sanitarios.

El doctor Arranz también indicó que el infectado actual no recibe ningún tratamiento «pues no tiene síntomas» y detalló que, por ahora, no existe ninguna vacuna. También respondió a las personas del público que se interesaron por estas cuestiones, así como por el origen del virus y las probabilidades que tiene de ser causa de muerte.

«Hay que estar tranquilos, todo está controlado»

El alcalde de Marratxí, Miquel Cabot (PSOE) pide «tranquilidad y cautela», frente al caso de coronavirus de Wuhan diagnosticado a un ciudadano británico residente en el municipio que preside. Tras la rueda de prensa ofrecida ayer por los dirigentes de la Conselleria de Salut, Cabot compareció ante los medios para apelar a la «tranquilidad y a la cautela, pues todo está controlado», aseguró el edil. El alcalde de Marratxí también destacó «el buen trabajo» que está llevando a cabo las autoridades y personal sanitario de los diferentes centros médicos implicados en el control del virus. También recordó que el Ajuntament de Marratxí, así como sus funcionarios, trabajan en constante coordinación con la Conselleria de Salut del Govern y la dirección general de Salut Pública para acotar la presencia y paliar los efectos del coronavirus en el municipio y en el resto de la isla de Mallorca.