Cómo entrar y salir de una rotonda (y no chocar con nadie en el intento)

No existen razones empíricas que lo avalen, pero muy probablemente habrás oído alguna vez eso de que «en este Isla nadie sabe conducir». ¿Acaso en Mallorca no se imparten las mismas clases de conducción y se plantean los mismos exámenes de conducir que en el resto de España? Sin embargo, la práctica es otra cosa, y algunos comportamientos generalizados entre muchos conductores exasperan a otros que nos visitan de forma más o menos puntual.

Algunos, por ejemplo, abusan del carril central en la autopista cuando el derecho está libre. Es un hecho común, constatable tan solo con echar prestar un poco de atención cuando transitamos por una. Otros no conocen la importancia del intermitente, o se paran a mirar cuando un coche está detenido en el arcén. Pero lo que constituye todo un reto en sí mismas son las rotondas con más de un carril en el mismo sentido. A veces parecen un mundo aparte; no son pocos los que aparentemente no entienden su sentido, o su utilización correcta les trae sin cuidado.

¿Sabes cómo circular correctamente en una rotonda en Mallorca? Por seguridad y por respeto a las normas de tráfico, la Policía de Palma recuerda en este tuit la forma idónea de entrar en una rotonda y salir de ella, sin comprometer en el intento la circulación y la tranquilidad del resto de ususarios que en ese momento comparten la vía. El vídeo «es cortito», dice la policía, y también tremendamente gráfico e instructivo.