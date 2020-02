Una trabajadora del aeropuerto de Palma denuncia a Aena por despedirla al estar embarazada

Una trabajadora del aeropuerto de Palma ha denunciado a AENA por despedirla al estar embarazada y por haber encadenado en diez años quince contratos temporales, que sus representantes legales califican que «fueron suscritos en fraude de ley».

Laura Ribot afirma que inició su relación laboral en AENA SME, empresa de servicios filial de AENA, en 2009: «Desde entonces he ido encadenando contrato tras contrato, sumando quince en total. De la finalización de la relación laboral me enteré de forma fortuita y la carta de despido me llegó a principios de enero». Hasta la fecha ostentaba la categoría profesional de técnico de atención a pasajeros, usuarios y clientes desde 2009 y tenía suscrito un contrato de la modalidad eventual por circunstancias de la producción.

Sus representantes jurídicos, la abogada Mercè Sabater y del graduado social Marc Sabater, afirman que la decisión empresarial «es constitutiva de un despido nulo al encontrarse embarazada, habida cuenta que la relación laboral es de naturaleza indefinida al ser fraudulenta».

Para llegar a un acuerdo con AENA se citó al ente aeroportuario a un acto de conciliación en el TAMIB, al cual no acudió. «Esta circunstancia nos ha obligado a presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social para que la causa la diriman los tribunales», puntualiza Mercè Sabater. Marc Sabater puntualiza que la empresa «está obligada a admitirla en su antiguo puesto de trabajo y abonarle los salarios desde la fecha de la efectividad del despido a la fecha de la sentencia del juicio».

AENA

El ente AENA afirmó este miércoles, tras ser puesto al corriente de la demanda, que «la extinción de su contrato de interinidad por sustitución con efectos 15/1/2020, no obedece, en modo alguno, al estado de gestación en el que manifiesta encontrase la Sra. Ribot, sino a la concurrencia de una causa real de extinción de dicho contrato, al haber finalizado la reducción de jornada de la trabajadora a la que sustituía».

El ente púlico señala que «dicha causa está contemplada expresamente en la cláusula segunda de su contrato de trabajo, que establece que será causa de extinción del contrato de interinidad por sustitución la finalización de la causa que dio lugar a la reserva del puesto de trabajo».

UGT apoya a la trabajadora, pero no la representa

El sindicado UGT mostró este miércoles su apoyo a la trabajadora despedida, pero en este caso no la representa «porque nos señaló ella misma que lo iba a hacer de forma particular».

Las mismas fuentes sindicales indican que Ribot, junto con otros dos compañeros, están pendientes desde 2016 de la celebración de un juicio en el Juzgado de lo Social «por una demanda presentada contra AENA por otra causa, en la que sí estamos presentes y representamos a los tres empleados».