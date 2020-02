Multitudinaria celebración del Año Nuevo Chino en Pere Garau

Se celebró durante esta mañana de sábado el Año Nuevo Chino, año del ratón. Y el escenario fue el mismo de años anteriores -¡cuatro años, ya!-, la plaça de Pere Garau, repleta de público, gran parte de él no chino, la mayoría residentes de la barriada, aunque también los hubo que se desplazaron desde otras, con lo cual se consiguió el objetivo de la colonia china: hacer participar de la fiesta que supone el cambio de año a personas de culturas distintas a la suya, y no solo como meros observadores, sino también como actores, pues fueron muchos no chinos los que se subieron al escenario -niños, sobre todo- para compartir con aquellos sus cánticos y el sonido de sus instrumentos.

Tanto el presidente de la asociación china, ACHINIB, Fang Ji, como el alcalde de Palma, la presidenta de Flipau amb Pere Garau y el concejal de Llevant por parte de Cort, estuvieron de acuerdo con que los objetivos se habían cumplido, sobre todo el del intercambio cultural, precisamente en una barriada que se caracteriza por la pluralidad de culturas de sus vecinos. «Este es el cuatro año que celebramos la fiesta -dijo Fang Ji, que su jersey lucia el lazo que simboliza la lucha contra la violencia de género- y cada vez nos sentimos más cerca de esta sociedad que nos ha acogido». El acalde de Palma, Hila, ratificó las palabras del presidente de la asociación china, añadiendo que cuenten siempre con la colaboración del Ajuntament y deseando que disfruten de un buen día, «como el que está haciendo, desde luego mucho mejor que el de nuestro patrón, Sant Sebastià». Por su parte, la presidenta de Flipau amb Pere Garau, corraboró las palabras del alcalde y Fangi, sobre todo en cuanto a la participación de todos los palmesanos con la fiesta del año nuevo chino, «lo cual es hacer barrio, y es hacer ciudad», dijo, a la vez que recordó que si la rata es un animal persistente, «nosotros también lo somos, por lo que vamos a recordar algunas de las carencias que tiene el barrio, como falta de zonas verdes, biblioteca, casal, etc».

Dicho lo cual -y tras hacerse un selfie, «que mandaré a mi abuelo», dijo Fang Ji, móvil en mano- , se paralizó la actividad musical que estaba teniendo lugar en el escenario, para dar paso al dragón, en este caso dos dragones -amarillo y azul- que corrieron entre el público haciendo la delicias de los más pequeños. Carreras que repetirían por la tarde, ya que la jornada del año chino tuvo dos partes, con un descanso a medio día, entre las 12 y 16,30 horas.

Por lo demás -actuaciones numerosas aparte; actuaciones de alumnos de los colegios de Son Canals, Jafuda Cresques, San José Obrero y y Centro educativo Huayue, además del grupo Kpop Balear-, los asistentes pudieron disfrutar de la gastronomía china servida en distintos stands, así como conocer algunas de sus tradiciones.

Tan maratonia jornada, contó con la colaboración de cuatro excelentes presentadores, Yi Longxiao, Liu Yibing, Adriana Santana y Leyla, cuyo cometido fue impecable.