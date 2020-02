Ordenan la retirada de cinco productos de la marca 'No Cheese' que se vendían en Mallorca

Salud Pública ha ordenado la retirada de hasta cinco productos de la marca 'No Cheese', atendiendo a la alerta que ha emitido la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que ha avisado que la etiqueta no indica que contienen leche.

Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo del Govern, los productos que han sido retirado son 'NO CHEESE' Cheese and Onion Pasties 360g, 'NO CHEESE' Houmous Style Sauce Pizza 284g, 'NO CHEESE' Mediterranean Garden Pizza 382g, 'NO CHEESE' Italian Garden Pizza 382g y 'NO CHEESE' Houmous Pizza 284g.

De acuerdo a la información aportada, Conselleria ha explicado que los productos se han vendido únicamente en un establecimiento de Mallorca, concretamente en el comercio Nice Price de Costa d'en Blanes (Calvià). Los técnicos ya se han puesto en contacto con sus responsables para ordenar que lo retiren de la venta.

No obstante, la Dirección General de Salud Pública y Participación ha instado a las personas alérgicas o intolerantes a la leche o alguno de sus derivados que hayan comprado alguno de estos productos que se abstengan de consumirlos. Para el resto de consumidores éstos no supone ningún riesgo.

Finalmente, Conselleria ha indicado que el aviso se ha hecho después de que las autoridades del Reino Unido hayan notificado una alerta por leche no declarada en la etiqueta de los productos, que eran procedentes del país. La alerta ha sido realizada a través de la Red Europea de Alerta Alimentaria Europea.