¿Es el de Pere Garau el único centro de salud con problemas?

El vídeo de la rata atrapada en un conducto del centro de salud de Pere Garau, en Palma, no ha hecho más que dar algo más de visibilidad a un problema para nada ajeno a médicos, usuarios e instituciones, las pésimas condiciones del PAC. No obstante, ¿es el único centro sanitario de Palma con deficiencias de este tipo? Lamentablemente, no.

En el vídeo, te contamos, según las opiniones del sector sanitario, otros tantos centros que desde hace décadas arrastran problemas estructurales y de mantenimiento, deficiencias crónicas denunciadas y que, pese al trabajo de la Gerencia de Atención Primaria, continúan allí a la espera de que alguien tome cartas en el asunto.